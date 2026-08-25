झारखंड के डबल मर्डर केस का 45 साल चला मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न्यायिक व्यवस्था की विफलता

दुमका में 1981 में दो लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने कहा कि छह में से दो की आरोप तय होने से पहले ही मौत हो गई, जबकि दोषी ठहराए गए चार में से तीन की हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो गई.

झारखंड के एक दोहरे हत्याकांड में 45 तक चले मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था की विफलता बताया. इस मामले में 22 साल की कानूनी लड़ाई के बाद दोषसिद्धी हुई और फिर आरोपियों की अपील पर फैसला आने में दो दशक और लग गए. कोर्ट ने मामले में जीवित इकलौते 70 साल के आरोपी की सजा निलंबित करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया.

मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आरोपी साइमन सोरेन की अपील पर फैसला सुनाने में झारखंड हाईकोर्ट ने दो दशक से भी ज्यादा समय लिया. कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया. 19 अगस्त को इस मामले में आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था, 'यह मामला न्यायिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, क्योंकि एक अपराध की सजा नहीं हो सकी और आरोपियों को 22 साल तक चली लंबी सुनवाई की पीड़ा झेलनी पड़ी. इसके बाद दोषसिद्धि हुई और अपील पर फैसला आने में 22 साल लग गए.'

दुमका में 1981 में दो लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने कहा कि छह में से दो की आरोप तय होने से पहले ही मौत हो गई, जबकि दोषी ठहराए गए चार में से तीन की हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान मौत हो गई. कोर्ट ने कहा कि एकमात्र जीवित आरोपी को हाईकोर्ट की ओर से 2024 में दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में आत्मसमर्पण करना पड़ा, उसकी उम्र करीब 70 साल है और वह कई बीमारियों से पीड़ित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइमन सोरेन ने कुल मिलाकर सिर्फ दो साल, चार महीने और 12 दिन हिरासत में बिताए हैं और इस तरह अपराध की सजा नहीं हो सकी. साइमन सोरेन की वकील फौजिया शकील ने दलील दी कि अगर उनके मुवक्किल को जमानत नहीं दी गई, तो उसे गंभीर नुकसान और अपूरणीय क्षति होगी. बेंच ने कहा, 'दोहरे हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध के बावजूद पिछले 45 सालों में आरोपी ने जो पीड़ा झेली हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते. खासकर उसकी चिकित्सकीय स्थिति और राज्य के इस हलफनामे को देखते हुए कि याचिकाकर्ता हिरासत में रहते हुए अस्पताल में भर्ती है, हम सजा निलंबित करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसे तत्काल रिहा किया जाए. शर्त यह होगी कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा और अपनी निजी जमानत देगा.'

कोर्ट ने कहा कि हमने हाईकोर्ट से इस पर रिपोर्ट मांगी थी कि आरोपियों की अपील के निपटारे में इतनी देरी क्यों हुई. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें फौजदारी अपीलों के लंबित मामलों की चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है. बेंच ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार सुनवाई में देरी की वजह छह साल तक आरोपियों का फरार रहना था, लेकिन 1991 में आरोप तय होने के बाद सुनवाई पूरी होने में 12 साल क्यों लगे इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है.

बेंच ने कहा कि उन्होंने जिला और सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट से यह भी पाया कि आरोप तय होने के बाद 11 सालों में यह मामला पांच बार एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया गया. कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने को कहा और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दाखिल हलफनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एफिडेविट पर चिंता जताई है.

हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2024 को अपील खारिज कर दी थी और 2002 में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.

क्या है मामला?

18 अक्टूबर, 1981 को बिभूति मंडल, बनारसी मंडल, क्षीर सागर मंडल और उसके रिश्तेदार जगदीश मंडल और सत्यनारायण मंडल धान की कटाई के लिए दुमका जिले के भुरुंडिया गांव गए थे. मामले में सूचना देने वाले बने जगदीश और सत्यनारायण के अनुसार, नदी के पास पहुंचने पर संथाल आदिवासी एकत्रित हुए, जिनके पास धनुष-बाण और कुल्हाड़ियों थीं. इसके अनुसार मंडल परिवार के सदस्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेठून सोरेन ने बिभूति मंडल पर तीर चलाया और इसके बाद साइमन सोरेन ने भी उस पर तीर चलाया. जेठून सोरेन और साइमन सोरेन ने बनारसी मंडल पर भी तीर चलाए. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों के गिर जाने के बाद जगदीश और सत्यनारायण ने कुछ दूरी से देखा कि आरोपियों ने उन्हें काटकर मार डाला.

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