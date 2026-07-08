FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

कल का मौसम, 9 जुलाई: बारिश होगी या चिलचिलाती धूप फिर बढ़ाएगी पारा? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम पर IMD की रिपोर्ट

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' के पहले दिन आईटी, एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन हुआ है. झारखंड के विजन 2050 को लेकर विशेषज्ञों ने सुझाव शेयर किए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 08, 2026, 07:25 PM IST

CM हेमंत सोरेन ने किया दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, तैयार होगा नया रोडमैप

jharkhand CM Hemant Soren (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' के पहले सत्र में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में देश-विदेश के उद्योग जगत, आईटी कंपनियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया है.

कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम सभी झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए हैं. आईटी गवर्नेंस, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि झारखंड भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य झारखंड की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को नई गति देना है. देश का औद्योगिक विकास, झारखंड के औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है. झारखंड ने देश को केवल खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि बौद्धिक पूंजी भी दी है. अब हमारी पहचान केवल 'माइंस' से नहीं, बल्कि 'माइंड्स' से, रिसोर्स से ही नहीं बल्कि रिसर्च से भी होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन (खनन) से ही नहीं बल्कि इनोवेशन से भी होना चाहिए साथ ही ग्रोथ ही नहीं बल्कि एक्सटेंसिव ग्रोथ से होना चाहिए. हमें प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा. हमारा उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि समावेशी, व्यापक और सतत विकास सुनिश्चित करना है.

कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सहित विभिन्न अग्रणी तकनीकी संस्थानों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने झारखंड में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने आईटी निवेश को बढ़ावा देने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य को तैयार करने को लेकर अपने सुझाव साझा किए.

इस अवसर पर झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस और पीपीपी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए. इन नीतियों पर उद्योग जगत एवं विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए गए, ताकि इन्हें और अधिक प्रभावी एवं निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके.

कार्यक्रम के दौरान सरकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस एवं आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के संवाद राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां तैयार करेगी, जो निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन और समावेशी विकास को भी गति दें.

इस मौके पर श्रीमती दीपिका पाण्डेय, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्री इरफान अंसारी, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार यादव, उद्योग,श्रम एवं नियोजन, श्री सुदिव्य कुमार,माननीय मंत्री पर्यटन,कला - संस्कृति खेल -कूद एवं युवाकार्य तथा नगर विकास एवं आवास उपस्थित थे. सूबे के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए राज्य के विकास में तकनीक के प्रयोग की जरूरत पर बल दिया. विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे.

आई बी एम के तल्लीन कुमार, माइक्रोसॉफ्ट के संदीप अरोड़ा एवं गूगल के राजेश रंजन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को रेखांकित किया.

स्वागत सम्बोधन एवं विषय प्रवेश सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्रीमती पूजा सिंघल का था. धन्यवाद ज्ञापन निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी माधवी मिश्रा ने किया. इस अवसर पर सचिव, उद्योग श्री अरवा राजकमल, विशेष सचिव सूचना और जनसम्पर्क राजीव लोचन बक्शी, निदेशक उद्योग विशाल सागर सहित राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण और स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement