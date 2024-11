Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया है कि सोरेन ने अपने हलफनामे में उम्र की गलत जानकारी दी है. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, 'क्या आपने कभी सुना है कि किसी की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई हो? झारखंड में ऐसा हो सकता है.' इस बयान के साथ ही उन्होंने सोरेन के हलफनामे की एक तस्वीर भी साझा की.

उम्र में गलत जानकारी का आरोप

भाजपा के नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन ने 2019 में विधानसभा चुनाव के समय अपनी उम्र 42 साल बताई थी, जबकि हाल ही में दाखिल किए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है. इस पर भाजपा उम्मीदवार गमालियल हेम्ब्रम ने सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है. उनका सवाल है कि कैसे कोई व्यक्ति पांच साल में सात साल बड़ा हो सकता है. बताते चलें कि झारखंड के हॉट सीट कहे जाने वाली बरहेट से हेमंत सोरेन लगातार दो बार जीत दर्ज कर चुके हैं. उनके खिलाफ भाजपा ने गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है.

भाजपा की शिकायत

गमालियल हेम्ब्रम ने इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन के शपथ पत्र में अनियमितता का आरोप लगाया है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र और संपत्ति को लेकर जनता को गुमराह किया है. इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषी पाए जाने पर सोरेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

कभी सुना है 5 वर्षों में किसी की उम्र 7 वर्ष बढ़ने की बात।

It can happen in Jharkhand.#Elections #HemantSoren