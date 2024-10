Jharkhand Assembly Election: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के तैयारियां चल रही हैं. वहीं NDA भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है. प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमा गई है. दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है. बता दें कि यहां पर एनडीए के साथ चार पार्टियां मैदान में हैं.

एनडीए के साथ ये पार्टियां मैदान में

झारखंड में NDA के साथ BJP, आजसू, LJP और JDU चुनावी मैदान में है. भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि एलजेपी एक और जनता दल यूनाइडेट दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

हिमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा

झारखंड के बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि "सीटों पर चर्चा हो रही है आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अभी तक की चर्चा में AJSU 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी... JDU 2 सीटों और LJP 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी. भाजपा बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं."

वहीं आजसू (AJSU)नेता सुदेश महतो ने कहा है कि "पूरे राज्य की भावना है कि दोनों दल साथ में चुनाव लड़ें. हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे. लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार निजी हित में कितनी दूर जा सकती है यह पूरे भारत देश में एक उदाहरण है."

खाते में आई ये सीटें

झारखंड में आजसू (AJSU) सिली, रामगढ़, गोमिया, इचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुरस से चुनाव लड़ेगी. वहीं एलजेपी केवल एक सीट चतरा से चुनावी मैदान में है. अब बात करें JDU की तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम से पार्टी ताल ठोक रही है. बची बाकी सभी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी.

#WATCH | Ranchi: BJP's Jharkhand assembly election co-incharge and Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Discussions are going on regarding seat sharing. As of now, All Jharkhand Students Union (AJSU) will contest on 10 seats. Janata Dal (United) on 2 seats and Lok Janshakti Party… pic.twitter.com/58xWQKxGgN