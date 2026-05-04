Jhargram Election Results 2026: PM मोदी ने जिस जगह खाई थी झालमुड़ी, उस झाड़ग्राम सीट पर कौन चल रहा आगे?

West Bengal Jhargram Election Result 2026 Updates | झारग्राम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026: इस सीट की चर्चा न केवल राजनीतिक समीकरणों के कारण है, बल्कि पीएम मोदी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान यहां खाई गई 'झालमुड़ी' के कारण भी हो रही है.

Jhargram Constituency Election Result 2026 Updates: लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन आ चुका है. समूचे देश की निगाहें बंगाल की उन सीटों पर टिकी हैं, जो इस बार प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं. जहां एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है, वहीं जंगलमहल के केंद्र झाड़ग्राम की चर्चा भी गलियारों में जोरों पर है.

ताजा रुझानों के अनुसार, झाड़ग्राम सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बढ़त बना ली है. यहां बीजेपी के लक्ष्मीकांत साव काफी आगे चल रहे हैं. इस बढ़त के पीछे एक दिलचस्प वाकया जुड़ा है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 'झालमुड़ी'.

जब राजनीति के बीच घुला झालमुड़ी का चटपटा स्वाद

चुनाव प्रचार के दौरान की वो तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब देश के प्रधानमंत्री का काफिला झाड़ग्राम की गलियों से गुजर रहा था. अचानक एक छोटी सी दुकान के सामने पीएम मोदी की गाड़ियां रुकीं और खुद प्रधानमंत्री नीचे उतरे. सुरक्षा घेरे के बीच, पीएम मोदी सीधे एक झालमुड़ी के स्टाल पर जा पहुंचे. वहां मौजूद लोग और दुकानदार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे.

प्रधानमंत्री ने न केवल उस स्थानीय जायके का आनंद लिया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खुशी भी साझा की. उन्होंने लिखा था, "व्यस्त जनसभाओं के बीच, झाड़ग्राम की स्वादिष्ट और मसालेदार झालमुड़ी ने थकान मिटा दी." पीएम का यह सादगी भरा अंदाज रातों-रात वायरल हो गया और इसने झाड़ग्राम की चुनावी फिजा को एक नई दिशा दे दी.

बंगाल की पहचान और आम आदमी का आहार

झालमुड़ी केवल एक स्नैक नहीं है, यह बंगाल की आत्मा और उसकी संस्कृति का प्रतीक है. 'झाल' का अर्थ है तीखा और 'मुड़ी' का अर्थ है मुरमुरा. जब मुरमुरे को कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, उबले आलू, चने, भुनी हुई मूंगफली और विशेष मसालों के साथ मिलाया जाता है, तो जो स्वाद उभरता है वह लाजवाब होता है.

इसकी सबसे बड़ी खूबी है कच्चा सरसों का तेल, जिसकी तीखी खुशबू सीधे दिल तक पहुंचती है. झालमुड़ी की खासियत यह है कि यह अमीर और गरीब, दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है. यह किफायती है, बनाने में आसान है और इसे हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करवा सकता है.

चुनावी विश्लेषकों की नजर

झाड़ग्राम में बीजेपी की वर्तमान बढ़त को कई विश्लेषक कनेक्टिविटी के चश्मे से देख रहे हैं. प्रधानमंत्री का एक साधारण स्टाल पर जाकर स्थानीय भोजन करना, जनता के बीच यह संदेश ले गया कि वे उनकी संस्कृति और जीवनशैली का सम्मान करते हैं. चुनावी गहमा-गहमी के बीच, जहां बड़े-बड़े वादे और रैलियां होती हैं, वहां एक छोटे से स्टाल पर झालमुड़ी खाना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव साबित हुआ.

आज जब मतगणना जारी है, तो सवाल यही है कि क्या झाड़ग्राम की जनता ने उस साझे स्वाद को वोट में तब्दील कर दिया है? बीजेपी की शुरुआती बढ़त ने टीएमसी के खेमे में हलचल पैदा कर दी है. झाड़ग्राम का चुनावी परिणाम यह तय करेगा कि राजनीति के इस तीखे मुकाबले में झालमुड़ी का जायका आखिर किसके पक्ष में रहा.