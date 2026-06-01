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एयरलाइंस को बड़ी राहत! जेट फ्यूल के दाम में भारी कटौती, क्या अब सस्ते होंगे फ्लाइट टिकट?

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एयरलाइंस को बड़ी राहत! जेट फ्यूल के दाम में भारी कटौती, क्या अब सस्ते होंगे फ्लाइट टिकट?

सरकारी तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए हवाई ईंधन यानी जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 27% की भारी कटौती की है, जबकि घरेलू उड़ानों के लिए दाम लगातार दूसरे महीने स्थिर रखे गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 01, 2026, 05:01 PM IST

एयरलाइंस को बड़ी राहत! जेट फ्यूल के दाम में भारी कटौती, क्या अब सस्ते होंगे फ्लाइट टिकट?
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मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से घरेलू एयरलाइंस को बचाने के लिए, सरकारी तेल कंपनियों ने इस महीने डोमेस्टिक उड़ानों के लिए हवाई ईंधन यानी जेट फ्यूल (ATF) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. यह लगातार दूसरा महीना है जब घरेलू उड़ानों के लिए तेल के दाम स्थिर रखे गए हैं.

इसके साथ ही, विदेश जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 27% की बड़ी कटौती की गई है. इस कटौती के बाद अब इंटरनेशनल उड़ानों के लिए भी ईंधन के दाम लगभग घरेलू उड़ानों के बराबर आ गए हैं.

एयरलाइंस की मांग आई काम

भारतीय एयरलाइंस कंपनियां काफी समय से सरकार से गुहार लगा रही थीं कि जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जाए और घरेलू व इंटरनेशनल उड़ानों के ईंधन के दामों में जो अंतर है, उसे खत्म किया जाए. देश की तीन बड़ी सरकारी तेल कंपनियां- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तेल के दाम तय करती हैं.

इससे पहले अप्रैल में सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए तो दाम थोड़े ही बढ़ाए थे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कीमतों में अचानक बहुत भारी बढ़ोतरी कर दी थी. मई में भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए तेल महंगा हुआ था, लेकिन अब जून में तेल कंपनियों ने इसमें लगभग $400 प्रति किलोलीटर की बड़ी कटौती की है, जिससे एयरलाइंस को बड़ी राहत मिलेगी.

क्यों परेशान थीं एयरलाइंस?

किसी भी एयरलाइंस को चलाने के कुल खर्च का करीब 40% हिस्सा सिर्फ हवाई ईंधन (ATF) पर खर्च होता है. हालिया संकट की वजह से यह खर्च बढ़कर 55 से 60% तक पहुंच गया था. यही वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस ने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया था, जिसका सीधा बोझ आम यात्रियों की जेब पर पड़ रहा था. इसके अलावा, पिछले साल अप्रैल से पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद होने की वजह से भारतीय फ्लाइट्स को पहले ही लंबे रास्ते तय करने पड़ रहे थे. ऊपर से मिडल ईस्ट के संकट ने इस समस्या को और बढ़ा दिया.

एयर इंडिया पर पड़ी सबसे बड़ी मार

इस पूरे संकट का सबसे बुरा असर एयर इंडिया पर पड़ा है, क्योंकि यही एक भारतीय एयरलाइंस है जो बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका के लिए उड़ानें संचालित करती है. मिडल ईस्ट का हवाई रास्ता बंद होने या असुरक्षित होने की वजह से एयर इंडिया के विमानों को घूमकर लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है. लंबा रास्ता मतलब ज्यादा समय और ज्यादा ईंधन की बर्बादी. 

इंटरनेशनल उड़ानों को किया गया रद्द

इस दोहरी मार के कारण एयर इंडिया ने जून से अगस्त के बीच अपनी लगभग 250 इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द या कम कर दिया है. पिछले साल के मुकाबले इस बार एयर इंडिया करीब 27% कम इंटरनेशनल उड़ानें चलाएगी. सिर्फ विदेश ही नहीं, घरेलू रूटों पर भी जून और जुलाई में उड़ानों की संख्या में 27% की कटौती की गई है. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने भी माना कि ईंधन के ऊंचे दामों और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए उड़ानों के फेरे कम करने पड़ रहे हैं.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सरकार इस मामले में दखल दे. एयरलाइंस चाहती हैं कि तेल कंपनियों के मुनाफे का एक दायरा तय हो, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव होने पर भी भारत में अचानक तेल के दाम न बढ़ें. 

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