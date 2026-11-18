जावेद अख्तर के 'हर हिंदुस्तानी के खून में राम हैं' वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है. मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राम में इतनी आस्था है तो जावेद अख्तर घर वापसी कर लें.

गीतकार और लेखक जावेद अख्तर बेबाक अंदाज और खुलकर बात रखने के लिए जाने जाते हैं. इस बार उन्होंने भगवान राम को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जिस पर नई बहस छिड़ गई है. जावेद अख्तर ने कहा कि भारत में रहने वाले हर इंसान के खून में राम हैं, फिर चाहे उसका धर्म कोई भी हो.

उनके इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर जावेद अख्तर राम को मानते हैं तो उन्हें घर वापसी करके अपना नाम रामपाल रख लेना चाहिए.

फिल्म 'रामायण' को लेकर किया था सवाल

मंगलवार (17 नवंबर 2026) को मुंबई में इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) की म्यूजिक क्रिएटर रिपोर्ट लॉन्च की गई. इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर भी शामिल हुए थे. बातचीत के दौरान उनसे नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' और उसके गानों को लेकर सवाल किया गया.

उनसे पूछा गया कि फिल्म में बड़े-बड़े संगीतकारों और गीतकारों ने काम किया, लेकिन गाने दर्शकों के दिल में वैसी जगह नहीं बना पाए, जैसी उनके लिखे एक गाने की छोटी सी लाइन ने बनाई. आखिर इसकी वजह क्या है?

जावेद अख्तर ने क्या कहा?

इस सवाल पर जावेद अख्तर ने हंसते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वह एक अच्छे लेखक हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिखे शब्द सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं. बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मशहूर कवि रहीम का दोहा भी सुनाया. इस दोहे के जरिए उन्होंने समझाया कि राम को सिर्फ किसी एक व्यक्ति या धार्मिक पहचान तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए.

'राम सिर्फ नाम नहीं, एक विचार हैं'

जावेद अख्तर ने कहा कि भगवान राम एक विचार हैं. वह नैतिकता, अच्छे आचरण और जिंदगी जीने के तरीके का प्रतीक हैं. उन्होंने कहा, "हो सकता है कि कई लोग मेरी बात सुनकर मुझसे नाराज भी होंगे. हिंदुस्तान के हर आदमी के खून में, उसका कोई भी मजहब हो, राम मौजूद हैं."

उनके इस बयान ने चर्चा इसलिए भी बटोरी क्योंकि जावेद अख्तर खुद कई बार सार्वजनिक मंचों पर नास्तिक होने की बात कह चुके हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उन्होंने अभी तक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' नहीं देखी है, लेकिन मौका मिलने पर वह इसे जरूर देखेंगे.

VIDEO | Mumbai: “Ram is in the blood of every Indian”, says Veteran lyricist Javed Akhtar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oDeoqOZH1T — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

जावेद ने ये भी बताया कि उनकी बेटी और फिल्ममेकर जोया अख्तर फिल्म देख चुकी हैं और उन्हें ये पसंद आई. इस पर उन्होंने मजाक में कहा कि जोया बहुत मुश्किल से किसी फिल्म या चीज की तारीफ करती हैं. यहां तक कि उन्होंने अपने पिता की भी कभी खुलकर तारीफ नहीं की.

राम और कृष्ण पर लिख चुके हैं भक्ति गीत

जावेद अख्तर के लिए राम और कृष्ण से जुड़े विषय नए नहीं हैं. वह इससे पहले भी फिल्मों में भक्ति और धार्मिक भावनाओं से जुड़े गीत लिख चुके हैं. आमिर खान की फिल्म 'लगान' का मशहूर गाना 'ओ पालनहारे' उनकी कलम से ही निकला था. शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' में उनका लिखा गाना 'पल पल है भारी' भी काफी चर्चित रहा था. ये गाना रामलीला के प्रसंग में फिल्माया गया था, जिसमें सीता के नजरिए से राम और रावण के विचारों को सामने रखा गया था.

मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा?

जावेद अख्तर की टिप्पणी सामने आने के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन पर निशाना साधा. मौलाना ने कहा कि जावेद अख्तर एक बिजनेसमैन हैं और बॉलीवुड में उनके गाने बिकते हैं. उनके मुताबिक, इस तरह के बयान देने से उनके गानों को फायदा मिल सकता है.

मौलाना ने जावेद अख्तर के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि वह कई बार खुद को नास्तिक बता चुके हैं और किसी धर्म को नहीं मानने की बात कह चुके हैं. उन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ हुई उनकी बहस का भी हवाला दिया.

#WATCH | Delhi: On lyricist Javed Akhtar's statement, All India Imam Association (AIAA) President Maulana Sajid Rashidi says, "Javed Akhtar is a businessman. Songs are sold in Bollywood; if he doesn’t make such statements, who would buy his songs? I would like to point out that he has stated on public platforms many times that he is an atheist and does not believe in any religion... Yet, this same atheist is now showing such faith in Ram. So, I have a suggestion for him: change your name from Javed Akhtar to Ram Pal. That would be fitting, and the 80% of the population who are Hindu might then accord you full respect and honour... You really ought to take a clear, straightforward stance so that the people on that side can truly respect you. The entire family is involved in the film industry; some are producers, some are writers, and some are lyricists. If they don’t praise each other’s work, how will their business thrive? That is the crux of the matter... I am a Muslim; I am proud of that—and I am living a decent life. But in this country, you are trying to have a foot in both camps—trying to straddle two boats at once. I don’t think that is right... People like these—they are the kind who would trade away their very integrity..." — ANI (@ANI) November 17, 2026

'घर वापसी कर लेनी चाहिए'

इसके बाद मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जावेद अख्तर राम में इतनी आस्था दिखा रहे हैं तो उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए. साथ ही अपना नाम बदलकर रामपाल रख लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश की 80 प्रतिशत आबादी हिंदू समुदाय के लोग उन्हें सम्मान देंगे.

कांग्रेस नेता ने भी दी प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज की प्रतिक्रिया भी सामने आई. उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर का अपना नजरिया है. हर इंसान धार्मिक ग्रंथों और उनसे जुड़ी बातों को अपने तरीके से समझता और उनकी व्याख्या करता है. अगर जावेद अख्तर की सोच ऐसी है तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है.

वीएचपी अध्यक्ष उतरे जावेद अख्तर के समर्थन में

वहीं विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा, "धर्म बदलने से किसी के पूर्वज नहीं बदल जाते. भगवान राम हम सभी भारतीयों के पूर्वज हैं. अगर कोई इस्लाम अपना लेता है, तो उसकी संस्कृति क्यों बदलनी चाहिए? भारत की मिट्टी में जन्मी और दुनिया के कल्याण के लिए बनी मान्यताओं को क्यों बदला जाना चाहिए? मैं जावेद अख्तर के इस बयान से सहमत हूं. राम और कृष्ण की यादें और उनका रक्त, हम सभी की रगों में मौजूद है, और यही हमारे जीवन को तय करता है."

#WATCH | Guwahati, Assam | Over Javed Akhtar's remark on Lord Ram, Vishva Hindu Parishad (VHP) International President Alok Kumar says, "By changing their religion, one's ancestors cannot be changed. Lord Ram is the forefather of all of us Indians. If someone converts to Islam, why should their culture change? Why should the beliefs that have been formed in the soil of India and for the benefit of the world be changed? I agree with this statement by Javed Akhtar ji. The memory and blood of Ram and Krishna, both are present in the veins of all of us, and that alone determines our lives." — ANI (@ANI) November 18, 2026

बहरहाल, जावेद अख्तर का राम को लेकर दिया गया बयान और मौलाना साजिद रशीदी की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ जावेद अख्तर ने राम को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़कर अपनी बात रखी, तो दूसरी तरफ उनके नास्तिक होने के पुराने बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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