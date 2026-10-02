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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Jantar-Mantar Protest: दिल्ली पुलिस और RPF की कड़ी सिक्योरिटी, देख लें बंद मेट्रो स्टेशन और रास्तों की लिस्ट

जंतर-मंतर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. घर से निकलने से पहले जानें दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला...

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Jaya Pandey

Updated : Oct 02, 2026, 12:56 PM IST

Jantar-Mantar Protest: दिल्ली पुलिस और RPF की कड़ी सिक्योरिटी, देख लें बंद मेट्रो स्टेशन और रास्तों की लिस्ट

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर BNSS की धारा 163 लागू की है. (Image Credit: ANI)

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  • SIR और CEC ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन
  • दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर लागू की BNSS की धारा 163
  • DMRC के 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस प्रदर्शन में छात्र संगठन, कार्यकर्ता और कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही और उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है. 

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर BNSS की धारा 163 लागू की है. पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति के प्रदर्शन, रैली, मार्च और धरना जैसी गतिविधियों पर रोक है. जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग और दंगा नियंत्रण वाहन भी लगाए गए हैं.

दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और जहां तक संभव हो, जंतर-मंतर और आसपास के प्रभावित रास्तों से बचें. 

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक को जरूरत के मुताबिक डायवर्ट या नियंत्रित किया जा सकता है. कनॉट प्लेस से पटेल चौक की ओर जाने वाले वाहनों और पटेल चौक से जीपीओ की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है. लोगों से दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. 

11 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से 11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को अगले आदेश तक बंद कर दिया है. इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं. हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा मौजूद रहेगी

जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा

जंतर-मंतर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और आरएएफ जवानों की तैनाती की गई है. पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, 'नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और विरोध प्रदर्शन, रैलियां, मार्च और इस तरह की हर गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए हैं. सभी से अनुरोध है कि वे कानून का पालन करें और पुलिस को पूरा सहयोग दें. धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों को सलाह है कि वे विरोध प्रदर्शन या रैलियों के लिए इस इलाके में न आएं.'

क्या है प्रदर्शन का मुद्दा?

जंतर-मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन का अहम मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है. प्रदर्शन से जुड़े संगठनों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग के काम करने के तरीके और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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