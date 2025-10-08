राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत ने क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार? 

पंजाब में राज्यसभा उपचुनाव चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जोड़-तोड़ की राजनीति भी चरम पर है. नामांकन प्रक्रियाशुरू हो गई है और 13 अक्टूबर, 2025 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है.

जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने पंजाब विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. दावा किया जा रहा है कि चतुर्वेदी के नामांकन पत्र पर एक बड़ी पार्टी के 10 विधायकों के हस्ताक्षर हैं. बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के अपना उम्मीदवार बनाया है.

नवनीत चतुर्वेदी पंजाब राज्यसभा सीट के लिए नामांकन के पीछे बड़ी वजह ये है कि किसी अन्य दलों के असंतुष्ट विधायकों का वोट भी मिल सकता है, इसलिए निर्दलीय ही नवनीत चतुर्वेदी ने नामांकन किया है.

नामांकन के बाद चतुर्वेदी ने कहा कि अब पंजाब में राजनीतिक दिशा बदलने जा रही है और जनता पार्टी को केवल जनता ही नहीं, बल्कि विधायकों का भी मजबूत समर्थन प्राप्त है. उनके अनुसार उन्हें पंजाब विधानसभा के करीब 68 विधायकों का समर्थन हासिल है.

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर हमला बोलते हुए नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवतं मान को यह भलीभांति पता है कि उनके कई विधायक पार्टी से असंतुष्ट हैं और मतदान में उनका साथ नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि अपनी संभावित हार और किरकिरी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को टिकट देकर पैसे के बल पर राज्यसभा भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ेगा. चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि वे कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं से संपर्क में भी हैं. इस बार राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध नहीं होकर “शक्तिपरीक्षण” के ज़रिए तय होगा.

वहीं, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सोफत ने पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात कर चतुर्वेदी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में चतुर्वेदी की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है. बता दें कि चुनाव प्रक्रिया 28 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.