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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन है जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव? पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली

बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के-लड़की से बदसलूकी और बैड टच मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी हरेराम यादव गिरफ्तार कर लिया गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 22, 2026, 03:09 PM IST

कौन है जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव? पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली

जमुई मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी (Image- PTI)

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बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के से मारपीट और लड़की के साथ गलत हरकत करने के मामले में पुलिस का कड़ा एक्शन लगातार जारी है. पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी नंदन यादव मंगलवार (22 सितंबर 2026) को पैर में गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसके साथी हरेराम यादव को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है. ये दोनों पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर हैं और इलाके में बालू ढोने का काम करते हैं. 

कौन हैं नंदन और हरेराम?

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, नंदन यादव और हरेराम यादव प्रतापपुर गांव के रहने वाले हैं. दोनों ट्रैक्टर चलाकर बालू की ढुलाई करते थे. जब जमुई की इस शर्मनाक घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, तो पुलिस ने उस फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान करना शुरू किया. इसके बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को चिन्हित किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी शुरू कर दी.

नंदन यादव को पैर में लगी गोली 

मंगलवार को खबर आई कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी नंदन यादव की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. इस कार्रवाई के दौरान नंदन के पैर में गोली लग गई. गोली लगने के तुरंत बाद पुलिस उसे इलाज के लिए पास के जमुई अस्पताल ले गई. जब पुलिस टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी समय यह मुठभेड़ हुई.

दूसरा आरोपी हरेराम भी पकड़ा गया

केस से जुड़ा दूसरा मुख्य आरोपी हरेराम यादव भी अब पुलिस की कस्टडी में है. गिरफ्तारी के दौरान उसके पैर में भी चोट आई है. वायरल वीडियो की जांच में इन दोनों का चेहरा साफ सामने आया था. फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल बाकी लड़कों की भूमिका की भी जांच कर रही है ताकि किसी को बख्शा न जाए.

19 सितंबर की शाम को क्या हुआ था? 

पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना 19 सितंबर की शाम करीब 7 बजे की है. नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के साथ उस इलाके में फोटो खिंचवाने गई थी. उसी दौरान वहां मौजूद कुछ मनचले युवकों ने उन दोनों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट व बदसलूकी की. इसके बाद आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह मामला काफी बढ़ गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR दर्ज

पुलिस ने सिर्फ मुख्य आरोपियों पर ही नहीं, बल्कि पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी सख्त रुख अपनाया है. जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि नाबालिग लड़की की पहचान बताने वाले और उसका वीडियो शेयर करने वाले करीब 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने आम लोगों से सख्त लहजे में अपील की है कि इस वीडियो को कोई भी डाउनलोड, शेयर या दोबारा अपलोड न करे, क्योंकि नाबालिग की पहचान छुपाना कानूनन जरूरी है. इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है. पुलिस ने इस कांड में शामिल 6 आरोपियों को पकड़ लिया है और बाकी बचे आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.  

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