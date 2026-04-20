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Udhampur Accident: उधमपुर की खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 लोगों के मौत की आशंका, बचाव कार्य के बीच लगा जाम

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भारत

Udhampur Accident: उधमपुर की खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 लोगों के मौत की आशंका, बचाव कार्य के बीच लगा जाम

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सोमवार को यात्रियों भरी तेज रफ्तार बस पहाड़ियों से नीचे गिर गई. इसमें 15 लोगों के मौत आशंका है. पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 20, 2026, 11:44 AM IST

Udhampur Accident: उधमपुर की खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 15 लोगों के मौत की आशंका, बचाव कार्य के बीच लगा जाम

Udhampur bus accident

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जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थि​त रामनगर कघेट गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी. मौके पर​ चिख पुकार मच गई. मौके पर मौजूद राहगीरों से लेकर पुलिस की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई. आनन फानन में घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं अब तक 15 से ज्यादा लोगों के मौत की संभावना है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है. 

जानकारी के अनुसार, बस बहुत ही तेज रफ्तार में थी. अचानक ही ड्राइवर बस ने नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद बस खाई से नीचे जा गिरी. हादसा इतना भयंकर था कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. आनन फानन में घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस में करीब 35 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोगों के मौत की आशंका है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है. घटना के बाद से सड़क पर भारी जाम लग गया. मौके पर पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने स्थिति का जायजा लेने के साथ ही राहत बचाव कार्य रफ्तार से शुरू कराया. 

केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख

इस घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घटना पर दुख जताया. इसके साथ ही  उन्होंने उधमपुर के उपायुक्त मिंगा शेरपा से बात की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें लगभग एक घंटे पहले कानोटे गांव में बस दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की जा रही है.

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