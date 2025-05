जम्मू-कश्मीर के त्राल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है. सुरक्षाबलों को जंगल में 2-3 आतंकी छिपे होने की खबर है, ऐसे में सुरक्षाबलों ने जंगल को घेर लिया है.

जम्मू-कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ हो रही है. सुरक्षाबलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, ऐसे में सेना ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया है. मुठभेड़ अवंतीपोरा जिले के त्राल कस्बे के नादेर इलाके में चल रही है. जब जंगल में छिपे आतंकियों को ललकारा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. पुलवामा में 48 घंटे में यह दूसरा एनकाउंटर है. इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया था. इलाके में अभी भी जैश-ए-मोहम्मद के दो से तीन आतंकी छिपे होने की खबर है.

सेना और आतंवादियों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के त्राल में आज 15 मई, गुरुवार को सुरक्षाबलों को जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी. इस मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है. पुलिस ने बयान जारी करके मुठभेड़ होने की पुष्टि की है. पुलिस की ओर से बताया गया है कि सुरक्षाबलों की जॉइंट टीम का एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है शोपियां में सुरक्षाबलों के विशेष ऑपरेशन के तहत मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया था. इन आतंकियों को सुरक्षाबलों ने जिनपथेर केलर इलाके में घेर लिया था. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन केलर नाम दिया गया था. दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर हाई अलर्ट पर है, हर जगह सुरक्षाबलों री तैनाती की गई है.

इस ऑपरेशन में मारे गए लश्कर के एक आतंकी का नाम शाहिद कुट्टे था, जो शोपियां का रहने वाला था. वह आठ मार्च 2023 को लश्कर में शामिल हुआ था. वह 18 मई, 2024 को हीरपोरा, शोपियां में बीजेपी सरपंच की हत्या में शामिल था. वहीं, दूसरे आतंकवादी की पहचान अदनान शफी डार के रूप में हुई है, जो वंडुना मेलहोरा, शोपियां का रहने वाला है. वह 18 अक्टूबर, 2024 को लश्कर में शामिल हुआ था. वह 18 अक्टूबर, 2024 को शोपियां में गैर स्थानीय मजदूर की हत्या में शामिल था.​

