फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर फरार, आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में थे सभी डॉक्टर- सूत्र

हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए क्यों सीने के बजाए पेन इन अंग से क्यों होता है शुरू?

Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

क्या गुड़ बच्चों के लिए चीनी से ज़्यादा बेहतर है? जानिए किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए मीठा?

हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, कपल की प्राइवेसी के लिए और क्या जरूरी है जान लें

भारत

Nowgam Police Station Blast LIVE: दिल्‍ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास धमाके के बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्‍लास्‍ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत और 27 घायल हो गए. इसके बाद से अब और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 15, 2025, 10:12 AM IST

Nowgam Police Station Blast LIVE: श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार देर रात भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अधिकारियों के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 अन्य घायल हैं. यह धमाका तब हुआ जब पुलिस स्टेशन में रखे फरीदाबाद से जब्त किए गए भारी मात्रा में विस्फोटकों के भंडार से नमूने निकाले जा रहे थे. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

नौगाम पुलिस स्टेशन पर कैसे और कब हुआ धमाका?

यह धमाका शुक्रवार देर रात नौगाम थाने में हुआ. अधिकारियों ने बताया कि उस समय थाने के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थों की जांच कर रहे थे और उनके नमूने निकाल रहे थे.
ब्लास्ट में मारे गए 12 लोगों में अधिकांश पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी शामिल हैं, जो मौके पर मौजूद थे. घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. भारी धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

बचाव कार्य में बाधा और सुरक्षा अलर्ट

धमाके के बाद लगातार छोटे-छोटे ब्लास्ट होते रहे, जिसके कारण बम स्क्वॉयड की टीम को तत्काल बचाव कार्य शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. नौगाम थाने में हुए इस धमाके के बाद दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की घटना को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

