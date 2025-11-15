Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

Nowgam Police Station Blast LIVE: दिल्‍ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास धमाके के बाद श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्‍लास्‍ट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत और 27 घायल हो गए. इसके बाद से अब और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है.

Nowgam Police Station Blast LIVE: श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार देर रात भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अधिकारियों के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 अन्य घायल हैं. यह धमाका तब हुआ जब पुलिस स्टेशन में रखे फरीदाबाद से जब्त किए गए भारी मात्रा में विस्फोटकों के भंडार से नमूने निकाले जा रहे थे. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

नौगाम पुलिस स्टेशन पर कैसे और कब हुआ धमाका?

यह धमाका शुक्रवार देर रात नौगाम थाने में हुआ. अधिकारियों ने बताया कि उस समय थाने के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थों की जांच कर रहे थे और उनके नमूने निकाल रहे थे.

ब्लास्ट में मारे गए 12 लोगों में अधिकांश पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारी शामिल हैं, जो मौके पर मौजूद थे. घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. भारी धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

बचाव कार्य में बाधा और सुरक्षा अलर्ट

धमाके के बाद लगातार छोटे-छोटे ब्लास्ट होते रहे, जिसके कारण बम स्क्वॉयड की टीम को तत्काल बचाव कार्य शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. नौगाम थाने में हुए इस धमाके के बाद दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की घटना को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

