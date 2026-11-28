शोपियां में बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से हथियार, गोला-बारूद और आतंकी संगठन के पोस्टर बरामद हुए हैं...

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ सुरक्षाबलों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. दक्षिण कश्मीर हो, उत्तर कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर, हर इलाके में सुरक्षाबल दिन-रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. कहीं अचानक नाकेबंदी की जा रही है तो कहीं संदिग्ध ठिकानों पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस स्ट्रैटजी का असर भी दिखने लगा है. ताजा मामला दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का है. यहां एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से हथियार, गोला-बारूद और आतंकी संगठन के पोस्टर बरामद हुए हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुरक्षाबलों को इनपुट मिला था कि शोपियां के नरवाव और रावलपोरा इलाके में कुछ देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं. इसके बाद शोपियां पुलिस और सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त रूप से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया. इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने तीन संदिग्धों को पकड़ लिया. जांच में पता चला है कि ये लश्कर-ए-तैयबा की मदद कर रहे थे.

कौन हैं गिरफ्तार किए गए तीनों मददगार?

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शोपियां के अवेंद के रहने वाले अबरार अहमद मीर, दचीपोरा के रसिक अहमद भट और सुहेल अहमद लोन के रूप में हुई है. सुरक्षाबलों ने तलाशी के दौरान इनके पास से दो हैंड ग्रेनेड, एके-47 के 20 राउंड कारतूस और लश्कर-ए-तैयबा के पांच पोस्टर बरामद किए. इसके अलावा तीन मोबाइल फोन और तीन आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं. बरामद सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि हथियारों और गोला-बारूद की इस खेप को एक्टिव टेररिस्ट तक पहुंचाया जाना था, लेकिन समय रहते इसे बरामद कर सुरक्षाबलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई से आतंकियों तक हथियार पहुंचने का रास्ता रुक गया है. अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और हथियारों की सप्लाई कहां से की जा रही थी.

तीनों आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत FIR दर्ज

मामले में पुलिस ने संबंधित थाने में FIR नंबर 250/2026 दर्ज की है. आरोपियों के खिलाफ इंडियन आर्म्स एक्ट के सेक्शन 7 और 25 के साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 18, 23 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CRPF की टीमें भी लगातार चेकिंग कर रही हैं. CRPF पार्टी के साथ डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली जा रही है.

लोकल आतंकियों के खात्मे के बाद मददगार नेटवर्क पर नजर

सुरक्षाबलों के मुताबिक, लश्कर के आतंकी कमांडर लतीफ भट के मारे जाने के बाद घाटी में अब कोई लोकल आतंकी नहीं बचा है. वहीं एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 65 से 70 पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हैं. इन आतंकियों का सर्वाइवल काफी हद तक स्थानीय मददगारों पर निर्भर करता है. इस वजह से अब सुरक्षाबलों ने इन मददगारों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने पर फोकस बढ़ा दिया है. इसके लिए एलओसी से लेकर कश्मीर के शहरों और बस्तियों तक निगरानी बढ़ाई गई है. जगह-जगह नाके लगाए जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों व ठिकानों की तलाशी ली जा रही है.