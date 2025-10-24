Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला राज्यसभा चुनाव संपन्न करा लिया गया है. 4 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं. आइए जानते है कि किसे कितनी सीटों पर जीत मिली हैं.

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. इन चार सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के खाते में और वहीं बची एक सीट पर भाजपा के खाते में गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय चुनाव जीते हैं जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई है. सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं. सत शर्मा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं.

370 हटने के बाद पहला राज्यसभा चुनाव

गौरतलब है कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था. इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में हुआ यह पहला राज्यसभा चुनाव है. पार्टी के बयान में के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने जीत दर्ज की है. उन्हें 58 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान का मुकाबला बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से था.

फारुख अब्दुल्ला और उमर अबदु्ल्ला विधानसभा में मौजूद

दूसरी सीट पर एनसी के सज्जाद अहमद किचलू का मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था. चुनाव में कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था. वहीं विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए फारुख अब्दुल्ला और उमर अबदु्ल्ला विधानसभा में मौजूद हैं. ये भी बताते चलें कि इन चारों सीटों पर चुनाव के लिए आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की थीं. इनमें से दो सीटों पर अलग-अलग मतदान हुआ था वहीं बची दो सीटों पर सामान्य अधिसूचना के तहत मतदान कराया गया था.

