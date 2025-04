जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और NSA अजित डोभाल मौजूद हैं. यह मीटिंग दिल्ली में 7-लोक कल्याण मार्ग पर हो रही है. पहलगाम के बैसरन में मंगलवार (22 अप्रैल) को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं थीं. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए. इस हमले के बाद देशभर में आक्रोश है और बदला लेने की मांग की जा रही है.

गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से दिल्ली वापस लौटे थे. दिल्ली पहुंचते ही वह सीसीएस की बैठक में शामिल होने के लिए 7-लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए. मीटिंग में अमित शाह ने पीएम मोदी को कश्मीर के हर हालात के बारे में अपडेट कराया है. उन्होंने बताया कि हमले के बाद पहलगाम में अब कैसे हालात हैं. सेना और पुलिस ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रखा है.

गुलगाम में सेना ने सुरक्षाबलों को टीआरएफ के टॉप कमांडर के छिपे होने की सूचना मिली है. सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है. दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है. वहीं, बारामूला में भी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है. एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है. आतंकियों के पास से 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है.

