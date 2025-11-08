जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर मार गिराए 2 आतंकी

Operation Pimple: जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. इस कार्रवाही के दौरान दो आतंकियों को ढ़ेर कर दिया है.

Operation Pimple: जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर में सेना ने आतंकियों को खिलाफ कार्यवाई करते हुए दो को मार गिराया है. सेना के व्हाइट चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर बताया कि 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था. घुसपैठ की कोशिश में जुटे दो आतंकवादियों को घेर लिया गया और फिर एक्शन को अंजाम दिया गया. चिनार कॉर्प्स ने बताया कि चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है.

इलाके में तलाशी अभियान जारी

फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है. 7 नवंबर 2025 को, एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, घुसपैठ की कोशिश के संबंध में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था. सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इतना ही नहीं इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के किस्तवाड़ जिले के छत्तरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

यह भी पढ़े- मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम

भारतीय सेना का दमदार रिएक्शन

सेना के अधिकारियों के अनुसार किस्वतवाड़ जिले के छत्तरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना की मदद से, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी. इसी के आधार पर छत्तरू इलाके में एक अभियान चलाया गया था. यह समन्वित तलाशी अभियान सुबह-सुबह शुरू हुआ था, जिसके बाद सुरक्षाबलों पर गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई और दो आतंकियों को मार गिराया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.