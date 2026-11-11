Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार (11 नवंबर) को आतंकी हमला हुआ. आतंकियों ने CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 जवान घायल हो गए.

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार (11 नवंबर) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवानों पर आतंकी हमला हुआ. बाइक सवार आतंकियों ने नाका पार्टी पर तैनात जवानों पर फायरिंग की और फरार हो गए. इस हमले में दो जवान घायल हो गए.

सीआरपीएफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने कुलगाम में आज दोपहर नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. यह घटना दोपहर करीब 2.15 बजे हुई.'

घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है. इस हमले के बाद आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) मौके पर पहुंच गई है.

Two Central Reserve Police Force (CRPF) personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district of Jammu and Kashmir this afternoon. The incident took place at around 2.15 pm when the assailants fired at the CRPF personnel before fleeing the spot. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment: CRPF — ANI (@ANI) November 11, 2026

लश्कर का आतंकी लतीफ भट कुलगाम में एक्टिव

जानकारी के मुताबिक, लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ भट इसी इलाके में एक्टिव है, जिसने अमरनाथ यात्रा के दौरान एएसआई पर अटैक किया था, जिसमें वह शहीद हो गए थे. इसके अलावा उसने प्रवासी मजदूरों पर भी हमला कराया था. लतीफ भट पर सुरक्षाबलों ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है और उसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं. इसीलिए कश्मीर में जगह-जगह नाका लगाए जा रहे हैं कि अगर वो कहीं मिले तो पकड़ लिया जाए.

J-K पुलिस ने लतीफ समेत 4 आतंकियों के जारी किए पोस्टर

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में लतीफ भट समेत चार आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए हैं. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के एक्शन को देखते हुए आतंकी बौखला गए हैं और इसीलिए उसने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कराया.

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