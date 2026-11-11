FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान घायल

Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान घायल

ईरान के 9 नागरिकों को डिपोर्ट कर ला रहा था US प्लेन, पाकिस्तान ने नहीं दी एंट्री! बीच रास्ते से लिया यू-टर्न

ईरान के 9 नागरिकों को डिपोर्ट कर ला रहा था US प्लेन, पाकिस्तान ने नहीं दी एंट्री! बीच रास्ते से लिया यू-टर्न

छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की भारी भीड़- ट्रेनें फुल, क्या वेटिंग टिकट पर कर सकते हैं यात्रा? जानें रेलवे का नियम

छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की भारी भीड़- ट्रेनें फुल, क्या वेटिंग टिकट पर कर सकते हैं यात्रा? जानें रेलवे का नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 

'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी

Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी

Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार (11 नवंबर) को आतंकी हमला हुआ. आतंकियों ने CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 जवान घायल हो गए. 

Latest News

Rishi Kant

Updated : Nov 11, 2026, 03:15 PM IST

Kulgam Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, CRPF की नाका पार्टी पर फायरिंग, 2 जवान घायल

कुलगाम में CRPF की नाका पार्टी पर आतंकी हमला (फोटो: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में बुधवार (11 नवंबर) को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवानों पर आतंकी हमला हुआ. बाइक सवार आतंकियों ने नाका पार्टी पर तैनात जवानों पर फायरिंग की और फरार हो गए. इस हमले में दो जवान घायल हो गए.

सीआरपीएफ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने कुलगाम में आज दोपहर नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. यह घटना दोपहर करीब 2.15 बजे हुई.'

घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है. इस हमले के बाद आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) मौके पर पहुंच गई है.

लश्कर का आतंकी लतीफ भट कुलगाम में एक्टिव

जानकारी के मुताबिक, लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ भट इसी इलाके में एक्टिव है, जिसने अमरनाथ यात्रा के दौरान एएसआई पर अटैक किया था, जिसमें वह शहीद हो गए थे. इसके अलावा उसने प्रवासी मजदूरों पर भी हमला कराया था. लतीफ भट पर सुरक्षाबलों ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है और उसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं. इसीलिए कश्मीर में जगह-जगह नाका लगाए जा रहे हैं कि अगर वो कहीं मिले तो पकड़ लिया जाए.

J-K पुलिस ने लतीफ समेत 4 आतंकियों के जारी किए पोस्टर

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में लतीफ भट समेत चार आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए हैं. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरक्षाबलों के एक्शन को देखते हुए आतंकी बौखला गए हैं और इसीलिए उसने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कराया. 

ये भी पढ़ें- Plane Hijack Alert: कोलकाता एयरपोर्ट पर 108 लोगों से भरे प्लेन में हाईजैक का अलर्ट, टॉयलेट में पर्ची पर लिखा था मैसेज

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी
Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी
Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी
सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल
सिर पर जटाएं, चेहरे पर घनी मूंछें और गोद में बच्चे, रावण अवतार में यश की दिवाली, PHOTOS वायरल
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
MORE
Advertisement
Advertisement