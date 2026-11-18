कुलगाम में लश्कर के कमांडर लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. लतीफ भट ने ही सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला किया था.

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट को मार दिया. वो जंगलपोरा इलाके की एक मस्जिद में छिपा हुआ था. सुरक्षाबलों की ओर से लतीफ को सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया.

कश्मीर जोन पुलिस की ओर से पुष्टि की गई है कि एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है. उसके पास से एक हथियार भी मिला है. हालांकि अभी उसकी पहचान की पुष्टि नहीं की गई है.

The body of one neutralised terrorist, along with a weapon, have been recovered from the encounter site. The identification process is underway. Further details are awaited. @JmuKmrPolice — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 18, 2026

लतीफ-निसार ने किया था CRPF पर अटैक

लतीफ के साथी और मददगार आतंकी उमर निसार डार को सुरक्षाबलों ने 16 नवंबर को एनकाउंटर में मार दिया था. सीआरपीएफ पर हुए अटैक में ये दोनों ही आतंकी शामिल थे, जिन्होंने 11 नवंबर को मीर बाजार इलाके में सुरक्षाबलों की नाका पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए थे.

कुलगाम SSP ने लतीफ से की थी वीडियो कॉल पर बात

कुलगाम के एसएसपी इनायत चौधरी ने बताया था कि सुरक्षाबलों ने खुफिया इनपुट के बाद पूरी स्ट्रैटजी के तहत इलाके को पूरी तरह घेर लिया है. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में एक स्थानीय आतंकवादी फंसा हुआ है, जिसका नाम शायद लतीफ है.

एसएसपी ने कहा, 'हमने उसे समझाने की काफी कोशिश की. हमने उससे सरेंडर करने की अपील की, उससे बात की. मैंने खुद उससे वीडियो कॉल पर बात की. मेरी और 9 RR के कमांडिंग ऑफिसर की उससे लंबी बातचीत हुई. हमने उसे काफी देर तक फोन उपलब्ध कराया, जिसके जरिए हमने उससे बात की. हमने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि वह सरेंडर कर दे, अभी उसकी जिंदगी बहुत बाकी है और भी कई बातें कहीं, लेकिन वह नहीं माना. अंत में, उसने मस्जिद को चुना और उसके अंदर चला गया.'

रात में करीब 3 बजे आतंकी ने शुरू की फायरिंग

कुलगाम के एसएसपी के मुताबिक, इसके बाद हमने कई बार घोषणाएं कीं, लेकिन फिर भी वो नहीं माना. आखिरकार करीब पौने तीन बजे उसने सुरक्षालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई. हमने अब तक एक मिसाल कायम की है. मस्जिद की मौजूदगी को देखते हुए हमने संयम बरता. चूंकि मस्जिद अभी घेराबंदी के बिल्कुल बीच में है और आतंकवादी उसके अंदर से गोलीबारी कर रहा है, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमने अपनी तरफ से पूरा संयम रखा है और हम अपने SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन कर रहे हैं.

चाहे जितना समय लगे, हम इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे: कुलगाम SSP

एसएसपी इनायत चौधरी ने कहा, 'हम इस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसमें चाहे जितना भी समय लगे. अगर ज्यादा समय लगता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमारे पास पर्याप्त समय है. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है. हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी संभव तरीकों पर विचार करेंगे या तो वह खुद बाहर आ जाए, या फिर हम अपने पास मौजूद तरीकों और संयम बरतने के विकल्पों का इस्तेमाल करके उसे काबू में कर लें, ताकि मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे या कम से कम नुकसान हो.'

एक साल पहले सक्रिय हुआ था ये आतंकी

एसएसपी ने बताया कि ये आतंकवादी पिछले साल 18 नवंबर, 2025 को सक्रिय हुआ था. वह खुद ही कट्टरपंथी हो गया था. फिर वह लश्कर-ए-तैयबा नाम के संगठन से जुड़ गया. इसके बाद, उसे बाहर से जो निर्देश मिल रहे थे यहां की शांति भंग करने, पर्यटन को नुकसान पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए, वो सब आपने देखे ही होंगे. उसके तीन-चार हमलों को आपने देखा है, जिस बेरहमी से उसने इन हमलों को अंजाम दिया था. जिस तरह वह हर बार हमारे हाथ से बच निकलता था, इस बार हमने उसे बहुत अच्छी तरह से घेर लिया है.

लतीफ भट पर था 15 लाख का इनाम

लतीफ भट को लश्कर ने घाटी में अपना कमांडर बनाया था, जिसे युवाओं को आतंकी बनाने की जिम्मेदारी गई थी. हाल ही में श्रीनगर पुलिस ने लतीफ भट की फोटो सार्वजनिक की थीं और उसकी जानकारी देने वाले को 15 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी.

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