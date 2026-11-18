Kulgam Encounter: कुलगाम के जंगलपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है. जंगलपोरा में लश्कर कमांडर लतीफ भट के छिपे होने की आशंका है.

सुरक्षाबलों को लश्कर कमांडर लतीफ भट की तलाश है

16 नंवबर को लतीफ का सहयोगी उमर मारा गया था

Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. 18 नंवबर (बुधवार) की सुबह आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP), सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी पुष्टि की है. एक मस्जिद के अंदर लश्कर कमांडर लतीफ भट फंसा हुआ है. सुरक्षा बलों ने उसे सरेंडर करने को कहा है.

सेना और आतंकी के बीच हुए वीडियो काॅल में आतंकी सबसे पहले अरबी में कहता है, ' अल्लाह हुमा इना किंतु मीना जालिमीन ( आल्हा मुझे जालिमों के ज़ुल्म से निजात दे' फिर सेना का जवान बोलता है 'अरे तुम ऐसे कौम का साथ क्यों दे रहे हो, फिर आतंकी का जवाब आता है कि मैं निकला हूं, मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है, मैं बहुत खुश हूं. अल्लाह को देखूंगा, अल्लाह के रसूल नबी को देखूंगा. सेना का जवान बोलता है 'लतीफ भाई तुम्हारे साथ ही है. सरेंडर करो, रुक जाओ मैं वहीं आता हूं. आतंकी जवाब देता है 'मेरे साथ बस अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह काफी है, अल्लाह-हो- अकबर'

यह मुठभेड़ ऐसे समय शुरू हुई है, जब सुरक्षा एजेंसियां 11 नवंबर को अखरान में CRPF नाके पर हुए हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर मोहम्मद लतीफ भट की तलाश में जुटी हैं.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ जारी है. अधिकारी ने कहा कि बुधवार को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खास इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों की जॉइंट टीम ने जंगलपोरा इलाके को घेर लिया. जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम संदिग्ध जगह के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे बाद मुठभेड़ शुरू हो गया.

उमर मारा गया, लतीफ की तलाश

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इससे पहले 16 नंवबर को कुलगाम के लारू इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में उमर निसार डार मारा गया था. पुलिस के मुताबिक, उमर निसार डार लश्कर कमांडर लतीफ भट का सहयोगी था. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि दोनों ने मिलकर अखरान में CRPF नाके पर हमला किया था. इस हमले में तीन CRPF जवान घायल हुए थे. उमर के मारे जाने के बाद सुरक्षाबलों को अब लतीफ भट की तलाश है.

Encounter breaks out between security forces and terrorists in J-K's Kulgam: Police. https://t.co/BEEyvcADcc — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026

हमले से पहले 4 जगहों पर की थी रेकी

जांच के दौरान सामने आया है कि उमर निसार डार और लतीफ भट ने 10 नवंबर को कुलगाम के चार इलाकों में रेकी की थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, CCTV फुटेज में दोनों मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम में घूमते दिखाई दिए हैं. आरोप है कि दोनों ने इन जगहों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए संभावित ठिकानों की पहचान की थी.

6 महीने से लतीफ को पनाह दे रहा था उमर

अधिकारियों ने बताया कि उमर निसार डार ने करीब 6 महीने तक आतंकी कमांडर लतीफ भट को पनाह देने के साथ-साथ उसे जरूरी साजो-सामान और दूसरी मदद मुहैया कराई थी. आरोप है कि दोनों ने CRPF पोस्ट पर हमला करने से पहले इलाके की रेकी भी की थी.

उमर निसार डार पहले रोटी बनाने का काम करता था. उसके परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि वह करीब एक सप्ताह पहले पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) में शामिल हुआ था. इसके कुछ ही दिनों बाद बीते सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया.

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