FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सत्र से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, बैठक में खरगे और राहुल गांधी भी मौजूद | दिल्ली के रामजस कॉलेज में बम की धमकी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला 

जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके

घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके

Homeभारत

भारत

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला 

सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नई आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने की उम्मीद है. वर्तमान आरक्षण नीति को लेकर जनता के विरोध के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 03, 2025, 08:31 AM IST

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार आरक्षण नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार, कैबिनेट आज लेगी फैसला 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यह विवाद पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रशासन के तहत बड़े पैमाने पर लागू की गई आरक्षण प्रणाली से उपजा है, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल कोटा को लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था. इसके साथ ही ओपन-मेरिट (सामान्य) श्रेणी के लिए अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा छोड़ा गया था. इसी को लेकर आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिसमें अहम फैसला होगा. 

दरअसल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नई आरक्षण नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने की उम्मीद है. वर्तमान आरक्षण नीति को लेकर जनता के विरोध के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य श्रेणी के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार आरक्षित सीटों के उच्च प्रतिशत के कारण खुद को "फंसा" या दरकिनार महसूस कर रहे हैं

यह है आरक्षण श्रेणी

मौजूदा नीति में अनुसूचित जनजाति (एसटी-I और एसटी-II, कुल 20%), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), पिछड़े क्षेत्रों के निवासी (आरबीए), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और रक्षा कर्मियों के बच्चों जैसे अन्य क्षैतिज श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल है. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क है कि सीटों में उनकी हिस्सेदारी कभी-कभी 40 प्रतिशत जितनी कम होती है. उनकी जनसंख्या के अनुपात में गलत है. यह अनुमानित लगभग 69 प्रतिशत के आसपास है. इससे सामन्य श्रेणी केे लोगों में निराशा और अन्याय की भावना पैदा हो रही है.

मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध

मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, साथ ही सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के भीतर भी दरार पैदा हो गई है, पार्टी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए हैं और नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं.उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में नीति की समीक्षा और असंतुलन को दूर करने का वादा किया था. बढ़ते संकट से निपटने के लिए, इस मुद्दे की जांच और बदलावों का प्रस्ताव करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था.

समिति पेश की रिपोर्ट

समिति ने कथित तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आरबीए और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से सीटों के पुनर्आबंटन की सिफारिश की गई है, ताकि ओपन-मेरिट/सामान्य श्रेणी की सीटों का हिस्सा बढ़ाया जा सके. इसका उद्देश्य आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय की 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत रखना है.

आज कैबिनेट करेगी फैसला

3 दिसंबर यानी आज को एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आरक्षण नीति में बड़े बदलावों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद उन्हें अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा. प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि बैठक का मुख्य एजेंडा आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने पर कैबिनेट उप-समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को अंतिम रूप देना है. उन्होंने बताया कि सरकार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओपन-मेरिट कोटा को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 40 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है.इसके साथ ही ओपन-मेरिट कोटे में समायोजित बढ़ोतरी की जा सकती है. इसमें सरकार मौजूदा श्रेणियों में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके
घर पर कैसे जानें कि हार्ट की आर्टरीज में प्लाक तो नहीं जमा है? ये हैं जांच करने के 5 सरल तरीके
दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम
दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
MORE
Advertisement