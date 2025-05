Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलमाग में आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में निर्दोष लोगों की जान गई थी. अब सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में इस आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं. इन सभी आतंकियों पर इनाम भी रखा गया है. जो भी इन आतंकियों कि पुख्ता सूचना सेना को देगा उसे सरकार की तरफ से 20 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा. वहीं खबर ये भी है कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षाबलों ने 2-3 आतंकियों को घेर रखा है.

घाटी के कई इलाकों में सुबह से एनकाउंटर जारी

वहीं सूत्रों के हिसाब से खबर है कि शुकरू इलाके में सुबह से ही एनकाउंटर जारी है. बता दें कि 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना के जवानों की एक टीम पूरे इलाकों में आतंकियों को खोजने का अभियान चला रही है. सेना ने इस अभियान में स्थानीय लोगों से मदद करने की अपील की है. पुलवामा जिले में भी जगह-जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं.

#WATCH | Jammu & Kashmir | Posters appear in different parts of Pulwama District, announcing Rs 20 lakh reward on information of terrorists involved in Pahalgam terror attack pic.twitter.com/QN6cqfHq7r