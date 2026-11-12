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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बारामूला में पुलिस, CRPF और BSF की बड़ी कामयाबी, बदरूक के जंगलों में मिले दो हैंड ग्रेनेड, संदिग्ध गिरफ्तार

बदरूक के टंगमार्ग के जंगलों में पुलिस को एक शख्स मिला, जिसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया, उसने ही जंगल में और जगह भी विस्फोटक सामग्री होने की जानकारी दी

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Neelam

Updated : Nov 12, 2026, 11:17 AM IST

बारामूला में पुलिस, CRPF और BSF की बड़ी कामयाबी, बदरूक के जंगलों में मिले दो हैंड ग्रेनेड, संदिग्ध गिरफ्तार

बारामूला के जंगलों में दो हैंडग्रेनेड बरामद

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जम्मू कश्मीर में बारामूला पुलिस को गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. बदरूक के जंगलों में एरिया डोमिनेशन पेट्रोल (ADP) के दौरान पुलिस ने दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस ने यह विस्फोटक बरामद किए हैं. 

बदरूक के टंगमार्ग के जंगलों में पुलिस को एक शख्स मिला, जिसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया, उसने ही जंगल में और जगह भी विस्फोटक सामग्री होने की जानकारी दी, जिसके आधार पर एक और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया. इस शख्स की पहचान गुलाम जीलानी रशी के तौर पर हुई है. टंगमार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब बारामूला पुलिस जांच करेगी कि कहां से यह हैंड ग्रेनेड आए हैं और इनको यहां लाने का मकसद क्या था.

पिछले 48 घंटे में जम्मू-कश्मीर में दो और घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिन्होंने यहां हलचल बढ़ा दी है. पहले बुधवार को कुलगाम में सुरक्षाबल के तीन जवानों पर आतंकी हमले हुए और आज सुबह किश्तवाड़ में कल से लापता दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SOP) के शव बरामद हुए हैं. दोनों ड्यूटी पर जाते वक्त लापता हो गए थे और उन्होंने ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था. जंगलों में पुलिस को उनके शव मिले हैं.

किश्तवाड़ के दुर्गम और जंगलों वाले इलाकों में आंतकियों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस ने तेजी से तलाशी शुरू कर दी थी. दोनों पुलिस अधिकारियों की बॉडी पर गोलियों के निशान हैं, एक के सिर पर और दूसरे की पीठ पर गोलियों के निशान मिले हैं. इसके अलावा उनके हथियार भी गायब हैं. पुलिस जांच कर रही है कि घटना के पीछे कौन है.

किश्तवाड़ जिले के दूरदराज दच्छन-मरवाह इलाके में यह घटना हुई है. दोनों अधिकारियों की धरना में रोटेशन ड्यूटी थी. उन्हें यहां तैनात अपने दो सहयोगियों को रिलीव करना था. जब ड्यूटी के लिए दोनों धरना पोस्ट की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त वह लापता हो गए. धरना टॉप इलाके से उनकी बॉडी मिली हैं.

 

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