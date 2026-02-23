FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Homeभारत

भारत

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 326 दिनों तक चले हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में 7 खतरनाक आतंकवादी मारे गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 04:25 PM IST

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

high-altitude operation

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 326 दिनों तक चले हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में 7 खतरनाक आतंकवादी मारे गए हैं. भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर (16 कोर) ने सोमवार को ये जानकारी सोशल मीडिया के एक्स पर दी है. ये ऑपरेशन किश्तवाड़ इलाके में करीब 326 दिन तक चला. इस दौरान सेना को ठंडे, गीले और बर्फीले मौसम से भी गुरजना पड़ा था. हालांकि कई बार आतंकियों से सेना की मुठभेड़ भी हुई. लेकिन अब सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने जैश के 7 आतंकियों को मार गिराया है. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर और क्या लिखा गया है. 

 व्हाइट नाइट कोर ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "किश्तवाड़ इलाके में 326 दिनों तक लगातार हाई-एल्टीट्यूड अभियान चलाए गए. सेना ने मुश्किल इलाकों में ठंडे, गीले और बर्फीले मौसम के बीच आतंकवादियों को ट्रैक किया. इस दौरान कई बार मुठभेड़ हुई. व्हाइट नाइट कोर की टुकड़ियों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने खुफिया एजेंसियों के मजबूत खुफिया तंत्र के आधार पर आखिरकार किश्तवाड़ के चटरू क्षेत्र में सभी 7 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया."

पोस्ट में आगे कहा गया, "ऑपरेशन में मदद के लिए एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आरपीए/यूएवी और संचार साधनों के रूप में टेक्नोलॉजी का लगातार इस्तेमाल किया गया. हमारी सेनाओं की लगातार कोशिश और दृढ़ संकल्प, जिसका नतीजा सैफुल्लाह और उसके साथियों का खत्म होना था. ये साबित करता है कि हमारे जवानों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के संकल्प, साहस और वीरता के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता."

𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀

Relentless and painstaking high-altitude joint operations were conducted over 326 days in the Kishtwar region. Forces tracked terrorists in challenging… pic.twitter.com/nIhH71RiOb

भारतीय सेना ने कहा कि ये आतंक नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है. हम सेवा और सुरक्षा करते हैं. व्हाइट नाइट कोर ने मारे गए आतंकदियों की तस्वीर भी शेयर की है, जिसके ऊपर लाल रंग में क्रॉस लगे हुए हैं. इससे पहले, सेना ने एक संयुक्त अभियान में तीन आतंकवादियों को मार गिराया. 'ऑपरेशन त्रासी-1' के तहत किश्तवाड़ में इन आतंकियों को मारा गया. व्हाइट नाइट कोर ने जानकारी दी कि आतंकवादी के अवशेष और हथियार बरामद कर लिए गए हैं. सेना ने कहा, "स्थिरता को कमजोर करने वालों के लिए कोई जगह, कोई पनाहगाह नहीं है."

पिछले साल किश्तवाड़ के घने जंगल वाले चटरू इलाके में ज्वाइंट फोर्स और पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद (जैश) के आतंकवादियों के बीच एक दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर हुए. भारतीय सेना आतंकवादियों को पीछा करती रही, लेकिन वो जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और उधमपुर जिलों के बीच अपनी जगह बदलते रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement