जम्मू-कश्मीर में शनिवार सुबह से तीन जगहों पर सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है. जहां साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है. वहीं खानयार इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को एक घर में घेर लिया है. दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है. जिस मकान में आतंकवादी छिपे हैं, वहां जोरदार धमाका हुआ है. जिसकी वजह से इलाके में भीषण धुएं का गुबार नजर आ रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के खानयार इलाके में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए. उन्होंने बताया कि सेना ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद खानयार इलाके में शनिवार सुबह से ही घेराबंदी कर दी थी. सुरक्षबलों को देखकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की.

आसमान में उठ रहा धुएं का गुबार

अधिकारियों ने कहा कि अभी मुठभेड़ चल रही है. इलाके में आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है. गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती है. घायल जवानों को सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: A plume of smoke billows into the sky in Srinagar. Gunshots can be heard in the background as an encounter is underway between security forces and terrorists in the Khanyar area of Srinagar.



