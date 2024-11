जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बड़ा हंगामा हो गया. ये हंगामा आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर हुआ. विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हो रही है. एक-दूसरे के बीच मारपीट भी शुरू हो गई है. हंगामा इतना बढ़ गया कि कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

बैनर दिखाने पर बिगड़ी बात

इस हंगामें दोनों ही तरफ के विधायकों ने पोस्टर फाड़ दिए. जानकारी मिल रही है कि विधायक इंजीनियर राशिद के भाई भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. खुर्शीद अहमद शेख के बैनर दिखाए जाने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया.

#WATCH | A ruckus breaks out at J&K Assembly in Srinagar after Engineer Rashid's brother & MLA Khurshid Ahmad Sheikh displayed a banner on Article 370. LoP Sunil Sharma objected to this. House adjourned briefly. pic.twitter.com/iKw8dQnRX1