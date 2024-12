जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को इंडियन आर्मी का एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया. पुंछ में सेना का ट्रक 300 फीट गहरी खाई में गिर गया. पुंछ सेक्टर में सेना के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 जवानों की जान चली गई है. कई जवान घायल हो गए हैं. बचाव अभियान जारी है और घायलों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है.

हादसे में कई जवानों के जख्मी होने की खबर है. सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, नीलम हेडक्वॉर्टर से बलनोई घोरा पोस्ट की ओर जा रही 11 MLI का आर्मी ट्रक घोरा पोस्ट पर पहुंचते ही हादसे का शिकार हो गया.

घायल जवानों का चल रहा इलाज

अधिकारियों के मुताबिक, जिले के मेंढर क्षेत्र के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन रास्ता भटक गया और खाई में गिर गया. इस हादसे में सेना के 5 जवानों की जान चला गई है. कई जवान घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिली सूचना के मुताबिक, सेना के ट्रक में 8 से 9 जवान सवार थे, जिनमें से पांच की मौत हो गई है. सेना का वाहन एक 300-350 फीट गहरी खाई में गिर गया. सूचना मिलते ही 11 एमएलआई की त्वरित प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

Jammu and Kashmir | 5 soldiers lost their lives after an army vehicle met with an accident in the Poonch sector.



Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care: White Knight Corps pic.twitter.com/Ky4499XbVF