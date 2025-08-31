Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी

जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है?  किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO

जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी

डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Homeभारत

भारत

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

रामबन (जम्मू और कश्मीर) [भारत], 30 अगस्त (एएनआई): अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को जम्मू और कश्मीर मे रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और एक लापता हो गया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 31, 2025, 06:58 AM IST

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

जम्मू-कश्मीरः रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अरुण गुप्ता ने कहा, "चार शव बरामद कर लिए गए है, जबकि एक अन्य लापता है. हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे है. अचानक बादल फटने से नटना इलाके में बाढ़ आ गई, जिससे एक घर और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा और इलाके में सामान्य जनजीवन बाधित हो गया." उन्होंने  कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है.

एसएसपी रामबन ने कहा, "पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है, जबकि डीसी, एसएसपी और एएसपी की देखरेख में खोज और बचाव अभियान जारी है, जो आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे."

रामबन भारी वर्षा और अचानक बाढ़ से जूझ रहा है 

आईएमडी के अनुसार 2 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. जबकि अगले चार दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड के कुछ हिस्सो में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है.

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रामबन, राजौरी, जम्मू, रियासी, उधमपुर, पुंछ, कठुआ और अन्य जिलों के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए गए है.

इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने उत्तर भारत में बाढ़ राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है, जिसमे मुख्य रूप से गंभीर रूप से प्रभावित जम्मू और पंजाब क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

एमआई-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने डेरा बाबा नानक, पठानकोट और अखनूर सेक्टरों में जलमग्न क्षेत्रों से भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियो सहित फंसे हुए नागरिको को निकालने के लिए 55 से अधिक उड़ाने भरी है.
मंत्रालय ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष एनडीआरएफ टीमों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विमान (सी-130) तैनात किए गए है. मंत्रालय ने आगे कहा कि पिछले तीन दिनों में प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए अभियानों के माध्यम से 215 लोगों को बचाया गया है और 7,300 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाई गई है."  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी
डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है?  किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?
भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है? किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE