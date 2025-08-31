डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी
जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी
Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास
44 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने उड़ाया गर्दा, ये 7 तस्वीरें देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन
क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात
Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट
Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम
भारत में सरकार के बाद सबसे बड़ा देश का जमींदार कौन है? किसके नाम हैं इंडिया की एक्सपेंसिव लैंड्स?
भारत
रामबन (जम्मू और कश्मीर) [भारत], 30 अगस्त (एएनआई): अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को जम्मू और कश्मीर मे रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फटने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और एक लापता हो गया.
रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अरुण गुप्ता ने कहा, "चार शव बरामद कर लिए गए है, जबकि एक अन्य लापता है. हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे है. अचानक बादल फटने से नटना इलाके में बाढ़ आ गई, जिससे एक घर और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा और इलाके में सामान्य जनजीवन बाधित हो गया." उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है.
एसएसपी रामबन ने कहा, "पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है, जबकि डीसी, एसएसपी और एएसपी की देखरेख में खोज और बचाव अभियान जारी है, जो आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे."
रामबन भारी वर्षा और अचानक बाढ़ से जूझ रहा है
आईएमडी के अनुसार 2 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. जबकि अगले चार दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड के कुछ हिस्सो में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है.
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रामबन, राजौरी, जम्मू, रियासी, उधमपुर, पुंछ, कठुआ और अन्य जिलों के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए गए है.
इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने उत्तर भारत में बाढ़ राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है, जिसमे मुख्य रूप से गंभीर रूप से प्रभावित जम्मू और पंजाब क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
एमआई-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने डेरा बाबा नानक, पठानकोट और अखनूर सेक्टरों में जलमग्न क्षेत्रों से भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियो सहित फंसे हुए नागरिको को निकालने के लिए 55 से अधिक उड़ाने भरी है.
मंत्रालय ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष एनडीआरएफ टीमों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विमान (सी-130) तैनात किए गए है. मंत्रालय ने आगे कहा कि पिछले तीन दिनों में प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए अभियानों के माध्यम से 215 लोगों को बचाया गया है और 7,300 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री पहुँचाई गई है."
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.