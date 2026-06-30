CM मोहन यादव ने जल संरक्षण में बताया MP को नंबर-1, कहा- '₹10 हजार करोड़ से हुआ 3.62 लाख जल स्रोतों का पुनरोद्धार'

राजगढ़ में 'जल गंगा संवर्धन अभियान-2026' के समापन समारोह CM मोहन यादव ने दावा किया कि जल संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश भारत का टॉप का राज्य बन गया है, जानें उन्होंने और क्या-क्या कहा...

राजगढ़ में 'जल गंगा संवर्धन अभियान-2026' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कपिल मुनि की तपोस्थली राजगढ़ जिला जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया है. जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के तहत बेहतर काम करने वाले प्रदेश के 6 जिलों में राजगढ़ को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 19 मार्च से 30 जून तक 100 दिनों तक चलाए गए इस अभियान में कुएं, बावड़ियां, तालाब, नदियां, अमृत सरोवर और दूसरे प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का काम किया. इस दौरान प्रदेश भर में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 3.62 लाख से अधिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार किया गया. इन प्रयासों की बदौलत मध्य प्रदेश जल संरक्षण के मामले में देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अभियान का फोकस बारिश के पानी के संचयन, नालों की सफाई और नदियों को फिर से जीवित करने पर रहेगा. उन्होंने बताया कि राजगढ़ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 341 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 30 से ज्यादा विकास कार्य किए गए हैं. इस अवसर पर 247.40 करोड़ रुपये की लागत वाले 14 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और करीब 100 करोड़ रुपये के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. इनमें जीरापुर का सांदीपनि विद्यालय और 30 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल भी शामिल है. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगों को ट्राय साइकिल और महिलाओं को स्कूटी की चाबी दी. इतना ही नहीं राजगढ़ जिले के पर्यटन विकास पर केंद्रित कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी हुआ. इसके अलावा राजगढ़ के 405 स्वयं-सहायता समूहों को 20 करोड़ की सहायता राशि भी बांटी गई.

'जल गंगा संवर्धन अभियान' नाम के पीछे की कहानी भी CM ने समझाई

डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. हमारी संस्कृति में जल का विशेष महत्व है और मानव शरीर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा भी पानी से बना है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की पार्वती, चंबल, काली सिंध और क्षिप्रा जैसी नदियां आगे चलकर गंगा नदी में मिलती हैं. इसी सोच के साथ इस अभियान का नाम 'जल गंगा संवर्धन अभियान' रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने लोगों से भावी पीढ़ियों के लिए पानी बचाने का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस साल अल नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में अमृत सरोवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी संरक्षण जैसे कार्य लगातार जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि अभियान का समापन जरूर हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण का काम लगातार चलता रहेगा.

महिलाओं, बच्चों और किसानों के हित में एमपी सरकार क्या कर रही काम?

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. सरकार ने किसानों को गेहूं का बेहतर दाम देते हुए 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया है और 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है. साल 2023 में प्रदेश में सिंचित भूमि का रकबा 44 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है. वहीं, राजगढ़ जिले में पिछले तीन साल में सिंचाई का क्षेत्र 50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर ढाई लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. इससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन में कमी आई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है. लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है. वहीं, स्कूली बच्चों को मुफ्त ड्रेस, किताबें, कॉपियां और साइकिलें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों पर क्या बोले CM मोहन यादव?

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और सरकार इसके सफल आयोजन के लिए हर जरूरी व्यवस्था कर रही है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सारंगपुर, पचोर और राजगढ़ जिले की सभी नगरपालिकाओं में द्वारिका योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों की घोषणा की. साथ ही भैंसवामाता लोक के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पहले चरण के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भी जल संरक्षण पर दिया जोर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हुए सभी कार्यों को सरकार प्रमाणित कर रही है. उन्होंने बताया कि राजगढ़ ऐसा जिला है जहां पानी की कमी रहती है इसलिए यहां जल संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है. कम बारिश की संभावना को देखते हुए उन्होंने लोगों से पानी की एक-एक बूंद बचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जन-भागीदारी के साथ सरकार जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और सभी के सहयोग से भविष्य में भी इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा.

