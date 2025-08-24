भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

UNESCO heritage site in danger: जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने ऐतिहासिक आमेर किले को भी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर निरीक्षण शुरू कर दिया.

राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने ऐतिहासिक आमेर किले को भी नुकसान पहुँचाया है. मंगलवार को हुई भारी बारिश के दौरान किले की लगभग 200 फीट लंबी बाहरी दीवार अचानक ढह गई. दीवार का यह दृश्य लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि दीवार ढहते ही पानी के तेज़ बहाव में बह गई.

अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ . लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हाथी की सवारी सेवा तुरंत रोक दी है. हाथी स्टैंड से आमेर महल तक जाने वाली सड़क की दीवार काफी कमजोर हो गई है. इसलिए यह सड़क हाथी की सवारी के लिए सुरक्षित नहीं है.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | Amer Palace duty guard Javed Khan says, "The wall collapsed at around 1.30 pm while it was raining. It had been raining in Amer since morning... I was informed to reach here and evacuate the public, if any... There have been no injuries. A bike… pic.twitter.com/bnfrsWILwz — ANI (@ANI) August 23, 2025



हादसे के बाद प्रशासन और विभाग ने कार्रवाई की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुँची और इलाके को घेरकर निरीक्षण शुरू कर दिया . जानकारों का कहना है कि लगातार बारिश और मिट्टी में नमी ज़्यादा होने के कारण दीवार का संतुलन बिगड़ गया और वह ढह गई. फ़िलहाल, पुरातत्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और जल्द ही इसकी मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | A part of the wall of the way leading upto the Amer Fort collapsed earlier today



(Visuals from the spot) https://t.co/4Yoh8LIMTN pic.twitter.com/qE9JNIczAd — ANI (@ANI) August 23, 2025

यूनेस्को विरासत स्थल पर संकट

गौरतलब है कि आमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं. ऐसे समय में दीवार गिरने की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार बदलते मौसम और भारी बारिश के बीच इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

