Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे

मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

कल CLT10 का फाइनल, चहल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड RJ Mahvash की टीम खेलेगी खिताबी मुकाबला?

Rashifal 24 August 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक सभी का भाग्यफल

एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

'मुझे कोई उम्मीद नहीं थी...' एशिया कप 2025 स्क्वाड में अपना नाम देख हैरान थे Rinku Singh, क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी

Gia Manek wedding: स्टार प्लस की संस्कारी 'गोपी बहू' बनी दुल्हन, कौन हैं वरुण जैन जिनके संग शादी की तस्वीरें हो रहीं वायरल

एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे

भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

कल CLT10 का फाइनल, चहल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड RJ Mahvash की टीम खेलेगी खिताबी मुकाबला?

कल CLT10 का फाइनल, चहल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड RJ Mahvash की टीम खेलेगी खिताबी मुकाबला?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय, हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें

डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार

एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल

Homeभारत

भारत

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

UNESCO heritage site in danger: जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने ऐतिहासिक आमेर किले को भी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर निरीक्षण शुरू कर दिया.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 24, 2025, 06:21 AM IST

भारी बारिश से आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही, जयपुर का यूनेस्को धरोहर स्थल पर मंडराया खतरा

आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही

Add DNA as a Preferred Source

राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने ऐतिहासिक आमेर किले को भी नुकसान पहुँचाया है. मंगलवार को हुई भारी बारिश के दौरान किले की लगभग 200 फीट लंबी बाहरी दीवार अचानक ढह गई. दीवार का यह दृश्य लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि दीवार ढहते ही पानी के तेज़ बहाव में बह गई.

अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ . लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हाथी की सवारी सेवा तुरंत रोक दी है. हाथी स्टैंड से आमेर महल तक जाने वाली सड़क की दीवार काफी कमजोर हो गई है. इसलिए यह सड़क हाथी की सवारी के लिए सुरक्षित नहीं है.

 

 
हादसे के बाद प्रशासन और विभाग ने कार्रवाई की 
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुँची और इलाके को घेरकर निरीक्षण शुरू कर दिया . जानकारों का कहना है कि लगातार बारिश और मिट्टी में नमी ज़्यादा होने के कारण दीवार का संतुलन बिगड़ गया और वह ढह गई. फ़िलहाल, पुरातत्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और जल्द ही इसकी मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा.

 

यूनेस्को विरासत स्थल पर संकट
गौरतलब है कि आमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं. ऐसे समय में दीवार गिरने की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार बदलते मौसम और भारी बारिश के बीच इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी स

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra News: विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री का 'किताब बम', देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप
Maharashtra News: चुनाव से पहले पूर्व मंत्री का 'किताब बम', देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप
Video: Iran में हिजाब को लेकर बवाल, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा ने कपड़े उतार जताया विरोध
Video: Iran में हिजाब को लेकर बवाल, यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा ने कपड़े उतारे
Delhi: नशे में चूर पति का पत्नी ने काटा प्राईवेट पार्ट, पुलिस की जांच में ये वजह आई सामने
Delhi: नशे में चूर पति का पत्नी ने काटा प्राईवेट पार्ट, पुलिस की जांच में ये वजह आई सामने
सैलून में बाल धुलवाने से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानें क्या है ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम
सैलून में बाल धुलवाने से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानें क्या है ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम
Viral Video: दुल्हन की एंट्री पर दूल्हे ने किया ऐसा डांस, लड़की का बन गया मुंह, जनता ने भी जमकर किया ट्रोल
Viral Video: दुल्हन की एंट्री पर दूल्हे ने किया ऐसा डांस, लड़की का बन गया मुंह, जनता ने भी जमकर किया ट्रोल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय,  हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता
मन की चाह पूरी हो जाएगी बस हरतालिक तीज पर राशि अनुसार कर लें ये उपाय, हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता
Diabetes Control: डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार, यहां जानें
डायबिटीज मरीज के लिए फायदेमंद है ये देसी चूर्ण, घर पर कर सकते हैं तैयार
एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल
एशिया कप टी20 में 5 सबसे बड़े स्कोर, ओमान भी लिस्ट में शामिल
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, टीम इंडिया नहीं ये टीम है टॉप पर
Numerology: दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग
दिखने में मासूम लेकिन दिमाग की तेज होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इमोशनली होती हैं स्‍ट्रॉन्‍ग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE