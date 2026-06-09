जयपुर पोलो ग्राउंड का इतिहास क्या है? कितनी है जमीन, क्या है कीमत, क्यों बढ़ी सरकार की दिलचस्पी- जानिए सबकुछ

दिल्ली जिमखाना और रेस क्लब के बाद, अब इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) ने भी सरकार के बेदखली आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने के लिए सरकार ने अंतिम बेदखली आदेश जारी

इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बंद हो चुके दिल्ली पोलो क्लब के बाद 1983 में यह मैदान IPA को मिला था

अचानक इसे खाली कराने से यहां होने वाले टूर्नामेंट्स पर बड़ा संकट मंडरा रहा

लुटियंस दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में बने आलीशान और ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड (Jaipur Polo Ground) को खाली कराने के सरकारी फैसले ने इस समय राजधानी के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. दिल्ली जिमखाना क्लब और दिल्ली रेस क्लब के बाद अब जयपुर पोलो ग्राउंड के मैनेजमेंट यानी इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) ने भी सरकार के बेदखली आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों हाई-प्रोफाइल जगहें कमल अतातुर्क मार्ग के आस-पास हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब है. सुरक्षा और वीआईपी जोन के लिहाज से यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है.

क्या है विवाद और सरकार क्यों खाली कराना चाहती है?

इस पूरे विवाद की शुरुआत जमीन के मालिकाना हक और एक्सपायर हो चुके लीज समझौते से जुड़ी है. करीब 1930 के आस-पास जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने यह बेशकीमती जमीन 'दिल्ली पोलो क्लब' को तोहफे में दी थी. इसके बाद, 24 फरवरी 1951 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसे औपचारिक रूप से 20 साल के लिए लीज पर दे दिया. वक्त-वक्त पर यह लीज बढ़ती रही.

कितना तय किया था इस जमीन का किराया?

1983 में दिल्ली पोलो क्लब के बंद होने के बाद यह ग्राउंड इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) को ट्रांसफर कर दिया गया. 1984 में इसके लिए सालाना किराया महज 400 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया था, जो कि करीब 6,080 रुपये सालाना बैठता है. हैरानी की बात यह है कि यह मामूली किराया तब से आज तक नहीं बदला. हाल ही में अप्रैल 2025 में, IPA ने साल 2030 तक के लिए कुल 30,400 रुपये का एडवांस किराया भी जमा कर दिया था. लेकिन सरकार का स्टैंड बिल्कुल अलग है.

सरकार का कहना है कि इस मैदान की लीज साल 1993 में ही खत्म हो चुकी है. तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 33 सालों से IPA इस जमीन पर बिना किसी कानूनी परमिशन या वैध लीज के अवैध कब्जा जमाए बैठा है. सरकार ने इसी साल 12 मार्च को पहला बेदखली नोटिस भेजा था. इसके बाद 20 मई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय ने इसे खाली करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया. सरकार का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल अब किसी बड़े सार्वजनिक और जनहित के काम के लिए किया जाएगा, हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि वहां क्या बनेगा.

एसोसिएशन की दलीलें, क्यों हो रहा है विरोध?

सरकार के इस एक्शन के खिलाफ इंडियन पोलो एसोसिएशन ने कोर्ट में कई दलीलें दी हैं. एसोसिएशन का कहना है कि जयपुर पोलो ग्राउंड इस इलाके के गिने-चुने बड़े और हरे-भरे खुले मैदानों में से एक है, जो दिल्ली की आबोहवा के लिए फेफड़ों का काम करता है. यह सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि भारतीय पोलो का गढ़ है. 1922 में यहां जोधपुर और पटियाला के बीच एक ऐतिहासिक मैच हुआ था, जिसे देखने 1.5 लाख लोग आए थे. यहां देश का मशहूर 'दिल्ली हॉर्स शो' भी होता है.

आगामी टूर्नामेंट्स का संकट

IPA के मुताबिक, आने वाले दिनों में यहां नेशनल पोलो चैंपियनशिप, बड़ौदा कप और इंडियन मास्टर्स ट्रॉफी जैसे कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं. ऐसे में अचानक बेदखली से खेल का भारी नुकसान होगा.

क्या कहता है कानूनी दस्तावेज?

साल 1951 के मूल लीज डीड के मुताबिक, अगर सरकार लीज खत्म करना चाहती है, तो उसे कम से कम 6 महीने पहले नोटिस देना होगा. दिल्ली जिमखाना क्लब के विपरीत, जो एक परमानेंट लीज पर है, जयपुर पोलो ग्राउंड के कागजात में जमीन खाली करने पर एसोसिएशन को किसी भी तरह का मुआवजा देने का कोई नियम नहीं है.

फिलहाल, मामला कोर्ट और मध्यस्थता के बीच फंसा हुआ है. एक तरफ जहां सरकार इस प्राइम लोकेशन की अरबों रुपये की जमीन को अपने हाथ में लेना चाहती है, वहीं देश की सबसे पुरानी खेल संस्थाओं में से एक अपनी विरासत बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है.