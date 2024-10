जयपुर (Jaipur) में चाकूबाज नसीब के घर पर भजन लाल शर्मा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है. गुरुवार को शहर के एक मंदिर में संघ (RSS) का कार्यक्रम चल रहा था, जहां आरोपी ने कई लोगों को चाकू के हमले से घायल कर दिया था. रविवार को नसीब के घर पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है. चाकूबाज नसीब के हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 लोग घायल हो गए थे. नसीब के घर को जब मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उस वक्त मौजूद आसपास के लोगों ने जय श्रीराम के भी नारे लगाए.

नसीब के घर पर JDA ने चिपकाया था नोटिस

जयपुर में गुरुवार को शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर वितरण का कार्यक्रम था. नसीब चौधरी ने इसी कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की थी, जिसमें संघ के 10 कार्यकर्ता घायल हो गए थे. शनिवार को जेडीए की ओर से मंदिर के पास से अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था. आरोपी नसीब चौधरी के घर पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया था. नोटिस के जवाब में रविवार को आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: District Administration demolishes the illegally occupied house of the accused father and son involved in the stabbing incident at a temple on Thursday night. A residential house has been allegedly built inside the temple premises. The illegal… https://t.co/GFhw2Oaucc pic.twitter.com/ZOcmnivMa2