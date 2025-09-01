बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल
Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर
इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन
ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी
Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल
भारत
Jagdeep Dhankar: इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास छोड़ दिया है. आइए जानते हैं अब कहां होगा उनका नया ठिकाना. पेंशन और सुविधाओं में वे तीन अलग-अलग स्रोतों से लाभ लेंगे.
Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के करीब 40 दिन बाद उपराष्ट्रपति निवास छोड़ दिया है. मिली जानकारी के अनुसार अब वे कुछ समय तक छतरपुर स्थित गदाईपुर गांव के एक निजी फार्महाउस में शिफ्ट हो गए हैं. यह व्यवस्था फिलहाल के लिए है, क्योंकि सरकार जल्द ही उन्हें लुटियन जोन में टाइप-8 बंगला उपलब्ध कराएगी. बताते चलें, धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दिया था. अब सवाल यह है कि उन्हें आगे क्या-क्या सुविधाएं और पेंशन मिलेंगी.
दरअसल, दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ का सरकारी आवास बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. सूत्रों के अनुसार अभी उन्हें 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर टाइप-8 बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन बंगले की मरम्मत और सजावट का काम पूरा होने में करीब तीन महीने का समय लगेगा. सरकारी नियमों के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लुटियन जोन में टाइप-8 श्रेणी का सरकारी आवास या फिर उनके पैतृक स्थान पर 2 एकड़ भूमि दिया जाता है.
VIDEO | Delhi: Outgoing Vice President Jagdeep Dhankhar (@VPIndia) leaves from the Vice President’s Enclave.— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/CTvQBgbepA
पेंशन और सुविधाओं की बात करें तो धनखड़ तीन पेंशन के हकदार हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के रूप में.
यह भी पढ़ें: क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
इसके अलावा उन्हें, पूर्व राज्यपाल होने के नाते उन्हें सचिव स्तर के कर्मचारी के लिए 25,000 रुपये मासिक प्रतिपूर्ति मिल सकती है.
धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक पेंशन के लिए भी आवेदन किया है. आपको बता दें, वे 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे थे और जुलाई 2019 तक पेंशन ले चुके हैं. हालांकि बाद में राज्यपाल बनने पर यह पेंशन रोक दी गई थी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.