इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन

Jagdeep Dhankar: इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास छोड़ दिया है. आइए जानते हैं अब कहां होगा उनका नया ठिकाना. पेंशन और सुविधाओं में वे तीन अलग-अलग स्रोतों से लाभ लेंगे.

Jagdeep Dhankar: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के करीब 40 दिन बाद उपराष्ट्रपति निवास छोड़ दिया है. मिली जानकारी के अनुसार अब वे कुछ समय तक छतरपुर स्थित गदाईपुर गांव के एक निजी फार्महाउस में शिफ्ट हो गए हैं. यह व्यवस्था फिलहाल के लिए है, क्योंकि सरकार जल्द ही उन्हें लुटियन जोन में टाइप-8 बंगला उपलब्ध कराएगी. बताते चलें, धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दिया था. अब सवाल यह है कि उन्हें आगे क्या-क्या सुविधाएं और पेंशन मिलेंगी.

अब्दुल कलाम रोड पर टाइप-8 बंगला

दरअसल, दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जगदीप धनखड़ का सरकारी आवास बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. सूत्रों के अनुसार अभी उन्हें 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर टाइप-8 बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन बंगले की मरम्मत और सजावट का काम पूरा होने में करीब तीन महीने का समय लगेगा. सरकारी नियमों के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लुटियन जोन में टाइप-8 श्रेणी का सरकारी आवास या फिर उनके पैतृक स्थान पर 2 एकड़ भूमि दिया जाता है.

तीन पेंशन के हकदार

पेंशन और सुविधाओं की बात करें तो धनखड़ तीन पेंशन के हकदार हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के रूप में.

पूर्व उपराष्ट्रपति: लगभग 2 लाख रुपये मासिक पेंशन, टाइप-8 बंगला और स्टाफ सुविधा.

पूर्व सांसद: लगभग 45,000 रुपये मासिक पेंशन.

पूर्व विधायक (राजस्थान): करीब 42,000 रुपये मासिक पेंशन.

पूर्व विधायक पेंशन के लिए भी आवेदन किया

इसके अलावा उन्हें, पूर्व राज्यपाल होने के नाते उन्हें सचिव स्तर के कर्मचारी के लिए 25,000 रुपये मासिक प्रतिपूर्ति मिल सकती है.

धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक पेंशन के लिए भी आवेदन किया है. आपको बता दें, वे 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे थे और जुलाई 2019 तक पेंशन ले चुके हैं. हालांकि बाद में राज्यपाल बनने पर यह पेंशन रोक दी गई थी.

