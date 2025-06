ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग घायल हैं. घटना गुंडिचा मंदिर के पास हुई, यह जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है.

रथयात्रा में शामिल होने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पुरी पहुंचे हैं. 29 जून की अल सुबह करीब 4:30 बजे गुंडिचा मंदिर के पास भीड़ बेकाबू हो गई, इस वजह से कुछ लोग गिर गए और भगदड़ मच गई. इस घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं.

रथयात्रा हर साल आयोजित की जाती है और हर साल हजारों लोग इसमें शामिल होने पहुंचते हैं. पुलिस को भीड़ का पहले से अंदाज़ा था, इसके बाद भी ऐसी घटना होना पुलिस के क्राउड कंट्रोल पर सवाल पैदा करता है.

पुरी के रहवासी स्वाधिन कुमार पंडा ने भगदड़ को लेकर कहा, 'मैं रात में दो-तीन बजे तक मंदिर के पास ही था. मैनेजमेंट ठीक नहीं था. VIP लोगों के लिए अलग रास्ता बनाया गया था, आम लोगों को दूर से ही बाहर जाने को कहा जा रहा था. लोग एंट्रेस से ही बाहर निकलने लगे. जिससे भीड़ बढ़ गई. ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब थी, अथॉराइज़ पास के बिना ही कई गाड़ियां मंदिर के पास आ गई थीं. प्रशासन ने भीड़ को ठीक से संभाला नहीं. सबसे बड़ी समस्या एग्जिट गेट की थी. कई लोग रथयात्रा के दिन भी मारे गए थे. लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसके छुपा दिया.'

#WATCH | Puri, Odisha: Swadhin Kumar Panda, a resident of Puri, says, "I was there near the temple till 2-3 am last night, but the management was not good. A new way was made for VIPs, and common people were asked to exit from a distance. People started exiting from the entrance… https://t.co/jFE36gLDfu pic.twitter.com/6Ln6348Eoy