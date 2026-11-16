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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, महिला किसान ने खुद पकड़ा खूंखार मगरमच्छ, दिखा अमिताभ बच्चन की फिल्म जैसा नजारा

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के तालाब में मगरमच्छ दिखने के बाद वन विभाग को सूचना दी, लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंची.

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Gaurav Barar

Updated : Nov 16, 2026, 08:09 PM IST

नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, महिला किसान ने खुद पकड़ा खूंखार मगरमच्छ, दिखा अमिताभ बच्चन की फिल्म जैसा नजारा

महिला ने अपने पति के साथ मिलकर चार फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ा (Image- Social Media)

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मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. यहां एक महिला किसान ने वन विभाग की टीम का इंतजार करते-करते खुद ही मगरमच्छ पकड़ने का फैसला कर लिया. इतना ही नहीं, महिला ने करीब चार फीट लंबे मगरमच्छ को जाल में फंसाया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे वन विभाग के सरकारी दफ्तर पहुंच गई.

महिला को मगरमच्छ लेकर दफ्तर पहुंचते देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. घटना के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ये मामला जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुनपुर घाना गांव का है. यहां किसान लखपत यादव अपनी पत्नी के साथ रहते हैं.

मगरमच्छ दिखते ही गांव में फैल गया डर

गांव के तालाब में अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया. करीब चार फीट लंबे इस मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया. लोगों को चिंता सताने लगी कि अगर ये मगरमच्छ तालाब से बाहर आ गया तो किसी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है.

खासकर खेतों में काम करने वाले किसानों और तालाब के आसपास आने-जाने वाले ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई. ऐसे में लखपत यादव ने मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी और उनसे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए टीम भेजने की मांग की.

वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो खुद उठाया कदम

किसान परिवार को उम्मीद थी कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी और मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वहां से ले जाएगी. लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब कोई टीम मदद के लिए नहीं पहुंची तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी. आखिरकार लखपत यादव और उनकी पत्नी ने खुद ही कुछ करने का फैसला कर लिया.

दोनों ने शनिवार (14 नवंबर 2026) को तालाब में जाल बिछाया और किसी तरह मगरमच्छ को उसमें फंसा लिया. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया. महिला किसान ने पकड़े गए मगरमच्छ को अपनी गोद में उठाया और सीधे वन विभाग के कर्मचारियों के पास पहुंच गई. सरकारी दफ्तर में महिला के हाथों में मगरमच्छ देखकर लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए.

अमिताभ बच्चन की फिल्म जैसा नजारा

आमतौर पर लोग मगरमच्छ को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन इस महिला ने उसे लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचकर सबका ध्यान खींच लिया. ये नजारा अमिताभ बच्चन की फिल्म 'गंगा जमुना सरस्वती' के उस सीन के जैसा लग रहा था जिसमें वो मगरमच्छ के साथ लड़ते हैं, उसे काबू करते हैं और अपनी पीठ पर लादकर ले जाते हैं. 

महिला के इस कदम की चर्चा गांव से लेकर आसपास के इलाकों तक होने लगी. वहीं, इस घटना ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि समय पर मदद नहीं मिलने के कारण उन्हें खुद जोखिम उठाना पड़ा. जो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था. 

ये भी पढ़ें- टीम इंडिया का जश्न देख तिलमिला उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, अब खेल भावना पर दे रहे ज्ञान; 'पर्चीछाप' सेलिब्रेशन को गए भूल

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