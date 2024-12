मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आमतौर पर जब कोई व्यक्ति या जानवर ट्रेन हाईस्पीड के आगे पड़ जाता है तो फिर उसका जिदा बचना मुश्किल ही है. लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल जबलपुर में एक युवक ट्रेन के पहिए में बैठकर 290 किमी सफर किया है. पहली सुनकर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है.

250 किलोमीटर यात्रा

दरअसल एक युवक ने ट्रेन के पहिए के पास बैठकर 250 किलोमीटर यात्रा करने का दावा किया था. अब भारतीय रेलवे ने इसे निराधार बताया है. रेलवे का कहना है कि जिस जगह बैठकक ये युवक यात्रा करने की बात कर रहै वह व्हील बेस है और व्हील बेस हमेशा तेजी से घूमता रहता है. इसिलए यहां कोई नहीं बैठ सकता है. इस घटना को सुनने वाले लोगों को इसकी बात पर कम विश्ववास हो रहा है.

पीआईबी ने किया फेक्ट चेक

इस मामले जांच पीआईबी ने फेक्ट चेक करते हुए जानकारी दी कि जिस व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है. युवक ने यह भी कहा था कि उसके पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे. इसी वजह से उसने यह कदम उठाया. इस घटना को पीआईबी ने भ्रामक करार दिया है.

