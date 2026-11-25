सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने तंज कसते हुए कहा कि पहले अफवाहें थीं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और अब मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने मजकिया अंदाज में कहा कि पिछले 12 वर्षों से मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है. सुप्रिया सुले ने बुधवार (नवंबर, 25, 2026) को उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने BJP के नेतृत्व वाले NDA को समर्थन देने और संसद में आने वाले परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के बदले उनके (सुप्रिया सुले के) लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद मांगा है.

खबरों को बताया बेबुनियाद

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बदलती चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अफवाहें थीं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और अब मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है.

'पिछले 12 वर्षों से हो रहा मेरा शपथ ग्रहण'

सुप्रिया सुले ने कहा, 'पिछले 12 वर्षों से मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है. मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें. 2014 से ही मैं मुख्यमंत्री बनती आ रही हूं. मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे बस इस बात का दुख है कि कोई मुझसे गंभीरता से उन नीतिगत कार्यों के बारे में नहीं पूछता, जिनके लिए मुझे संसद में चुनकर भेजा गया है.'

सुले ने बताया कि वह वर्तमान में चार संयुक्त संसदीय समितियों (JPC) और राष्ट्रीय आर्थिक नीति तय करने वाली एक वित्त समिति में काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और JPC में चर्चा किए जा रहे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विधेयक नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सवाल पूछे जाएं तो उन्हें खुशी होगी.

Satara, Maharashtra: On speculations about becoming a Union Minister, NCP (SP) MP Supriya Sule says, "First of all, for the past 12 years, since 2014, have I ever been sworn in as a minister? Do not do injustice to me. Amidst all these discussions, I feel sad about just one thing: nobody seriously asks me about policymaking, for which I was elected. I am a member of four Joint Parliamentary Committees (JPCs) and the country's Finance Committee. My heart always feels that the Baramati Lok Sabha constituency sent me to Delhi with such a bond of trust. I represent Maharashtra and serve on the country's Finance Committee and four JPCs. This is my good fortune, along with the love and blessings of people like you and the opportunity given by the Nationalist Congress Party, which allows me to work at the national level. If someone asks me even a single question about this work, it truly brings me joy from the bottom of my heart." — IANS (@ians_india) November 25, 2026

सुले को लेकर क्यों उड़ी अफवाह

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में नए गठबंधनों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ये अफवाहें जोर पकड़ रही थीं, जिसके बाद सुले ने अपना यह बयान दिया. राजनीतिक हलकों में ऐसी खबरें थीं कि केंद्र सरकार के निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक का समर्थन करने और NDA में शामिल होने या उसके साथ गठबंधन करने को लेकर भाजपा और शरद पवार के गुट के बीच बातचीत चल रही है.

इससे एक दिन पहले सुले ने उन खबरों का भी खंडन किया था, जिनमें कहा गया था कि NDA में जाने से पहले शरद पवार राजनीति से संन्यास ले सकते हैं. उन्होंने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया और याद दिलाया कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शरद पवार का अभी भी पांच साल का कार्यकाल बाकी है. उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पेश होने के बाद उस पर विचार करने के लिए तैयार है बशर्ते सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला अपनाया जाए और महिला आरक्षण लागू किया जाए.

(इनपुट: IANS)