दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजा महिला सम्मान का मुद्दा, CM रेखा गुप्ता ने सदन में दिया गरिमा और मर्यादा का कड़ा संदेश

CM Rekha Gupta: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सदन में महिलाओं के सम्मान और गरिमा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया.

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सदन में महिलाओं के सम्मान और गरिमा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय व्यवहार या आपत्तिजनक इशारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सम्मान की रक्षा सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने विपक्ष पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं के कारण आज भी अनेक कल्याणकारी भुगतान प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

महिलाओं के लिए लागू की थी दिल्ली लक्ष्मी योजना

दिल्ली विधानसभा में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' लागू होने के बाद, शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का महिलाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया. योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का समर्थन किया. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मैं दिल्ली की उन महिलाओं के लिए खुश हूं, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. मुझे खुशी है कि हम दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं से किए गए वादे को पूरा कर पाए हैं. मैं हर महिला से वादा करती हूं कि उनकी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए ये मुख्यमंत्री और हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी.

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने शालीमार बाग में दिल्ली लक्ष्मी योजना कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं से बातचीत की और योजना के बारे में उनसे फीडबैक लिया था. अपने दौरे के दौरान उन्होंने महिलाओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मदद की और कई लाभार्थियों के एप्लीकेशन फ़ॉर्म पर साइन भी किए.