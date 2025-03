ISRO Spadex Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SPADEX) मिशन के तहत पहली अनडॉकिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. यह मिशन भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. स्पेडेक्स मिशन को इसरो ने कम लागत में विकसित किया है, जो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा. इस मिशन में दो छोटे उपग्रहों (SDX-1 और SDX-2) को पहले अंतरिक्ष में जोड़ने और फिर सफलतापूर्वक अलग करने का प्रयोग किया गया. यह तकनीक भविष्य में भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन (BAS), चंद्रमा पर अनुसंधान केंद्र, और अन्य डीप स्पेस मिशनों के लिए उपयोगी होगी.

स्पेडेक्स (SPADEX) मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष में दो उपग्रहों के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक को विकसित करना था. इस मिशन के तहत:

यह मिशन PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए दो छोटे उपग्रहों (SDX-1: चेज़र और SDX-2: टार्गेट) का उपयोग करके किया गया. यह अंतरिक्ष में इन-स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने वाला एक किफायती मिशन है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद जरूरी है.

Spadex Undocking Successful! 🚀 Key sequence of events: ✅ SDX-2 extension successful ✅ Capture Lever 3 released as planned ✅ Capture Lever in SDX-2 disengaged ✅ Decapture command issued in SDX-1 & SDX-2 🎉 FINALLY, SUCCESSFUL UNDOCKING! Congratulations, Team ISRO! 🇮🇳…

Spadex undocking captured from both SDX-1 & SDX-2! 🛰️🛰️🎥



Watch the spectacular views of this successful separation in orbit.



Congratulations to India on this milestone! 🇮🇳✨ #Spadex #ISRO #SpaceTech pic.twitter.com/7u158tgKSG