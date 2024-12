ISRO: साल के अंत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक ऐतिहासिक मिशन लॉन्च करने जा रहा है. जिसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया अध्याय माना जा रहा है. बात दें इस मिशन का नाम है SpaDeX, जो PSLV रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का परीक्षण करेगा. इस अभियान में दो सैटेलाइट्स, चेसर और टारगेट, शामिल होंगे. चेसर सैटेलाइट का मुख्य कार्य टारगेट सैटेलाइट से डॉकिंग करना है, जबकि एक रोबोटिक आर्म के माध्यम से टेथर्ड तकनीक का परीक्षण भी किया जाएगा, जो टारगेट को अपनी ओर खींचने में सक्षम होगा. यह मिशन भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट की सर्विसिंग, रीफ्यूलिंग और ऑर्बिट में क्षतिग्रस्त यानों को वापस लाने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है. ISRO की यह पहल अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है.

चंद्रयान-4 और BAS के लिए अहम

चंद्रयान-4 मिशन में अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी. डॉकिंग प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ना संभव होगा, जो भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में मदद करेगा. बताते चलें इसके अलावा, चंद्रयान-4 मिशन की सफलता के लिए भी यह तकनीक अहम साबित होगी.

भारत बनेगा चौथा देश

अगर SpaDeX मिशन सफल होता है, तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, जिसके पास यह उन्नत तकनीक होगी. अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह तकनीक थी. ISRO के मुताबिक, इस मिशन की सफलता से भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में लागत में कमी आएगी और मिशन अधिक प्रभावी होंगे.

🎉 Launch Day is Here! 🚀



Tonight at precisely 10:00:15 PM, PSLV-C60 with SpaDeX and innovative payloads are set for liftoff.



SpaDeX (Space Docking Experiment) is a pioneering mission to establish India's capability in orbital docking, a key technology for future human… pic.twitter.com/147ywcLP0f