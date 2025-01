ISRO 100th Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को अपना 100वां ऐतिहासिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया. सुबह 6:23 बजे जीएसएलवी-एफ12 रॉकेट ने नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया. यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया. यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर साबित हुआ.

नेविगेशन प्रणाली का विस्तार

एनवीएस-2 उपग्रह भारतीय नेविगेशन प्रणाली 'नाविक' का हिस्सा है. इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप और 1,500 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को सटीक समय, गति और स्थिति की जानकारी देना है. 2,250 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह में एल-1, एल-5 और एस-बैंड में पेलोड्स लगाए गए हैं, जो कृषि, बेड़े प्रबंधन और लोकेशन-आधारित सेवाओं में उपयोगी साबित होंगे.

इसरो अध्यक्ष का नेतृत्व

गौरतलब है कि, यह इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन के नेतृत्व में पहला मिशन था. बता दें, उन्होंने 13 जनवरी को पदभार ग्रहण किया था. इसरो अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बताया कि तीसरे लॉन्च पैड के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे भारी रॉकेटों के प्रक्षेपण में सहायता मिलेगी.

