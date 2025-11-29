ISRO-NASA का 'निसार' मिशन एक कदम और आगे! सैटेलाइट ने तैनात किए 12 मीटर व्यास का एंटीना; मिलेगी धरती की सटीक जानकारी

इसरो-नासा के 'निसार' सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में 12 मीटर व्यास के अपने विशाल एंटीना को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद सैटेलाइट ने अब धरती की सटीक जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक कार्यों के चरण में प्रवेश कर लिया है.

निसार सेटेलाइट ने तैनात किया 12 मीटर व्यास का एंटीना, अब वैज्ञानिक चरण में हुआ प्रवेश

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) सेटेलाइट ने अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को बताया कि निसार ने अपने 12 मीटर व्यास वाले एंटीना रिफ्लेक्टर को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया है. यह सफल तैनाती इस मिशन के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसके बाद अब यह सैटेलाइट औपचारिक रूप से वैज्ञानिक कार्यों के चरण में प्रवेश कर चुका है.

कब लॉन्च हुआ था निसार?

निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई, 2025 को आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था. इस सैटेलाइट में इसरो का एस-बैंड और नासा का एल-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) पेलोड लगा हुआ है. इस पेलोड के लिए 12 मीटर व्यास का यह एंटीना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

पहली तस्वीर और क्षमता

निसार द्वारा खींची गई पहली एस-बैंड एसएआर तस्वीर 19 अगस्त, 2025 को मिली थी. इस तस्वीर में आंध्र प्रदेश के उपजाऊ गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र के मैंग्रोव, कृषि भूमि और सुपारी के बागान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे. इस पहली तस्वीर ने ही निसार के एस-बैंड एसएआर की उच्च क्षमता को उजागर किया.

एंटीना की सफल तैनाती

कक्षा में निसार के पहुंचने के 100वें दिन एस-बैंड एसएआर की तस्वीरों को इसरो के अध्यक्ष ने जनता के लिए जारी किया, जिसके साथ ही विज्ञान चरण की शुरुआत की भी घोषणा की गई. यह एंटीना और बूम (जो नौ मीटर लंबा था) को नासा ने विकसित किया है. इसे चरणबद्ध तरीके से नौ से 15 अगस्त के बीच तैनात किया गया था, जिसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है. इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से नासा के सहयोग से सभी संचालन सफलतापूर्वक किए गए.

19 अगस्त को पहली तस्वीर प्राप्त करने के बाद, निसार एस-बैंड एसएआर नियमित रूप से तस्वीरें खींच रहा है. वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह डेटा कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, ध्रुवीय/हिमालयी बर्फ और महासागरीय अध्ययन सहित विभिन्न विज्ञान के क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा.

