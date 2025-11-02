ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

CMS-3 (GSAT-7R) कम्युनिकेशन सैटेलाइट नौसेना की सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट है. इसका वजन लगभग 4,410 किलोग्राम है. इससे नौसेना की समुद्री इलाके में निगरानी की क्षमता मजबूत होगी.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार को श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना के लिए CMS-3 (GSAT-7R) कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. यह नौसेना की सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट है. इसका वजन लगभग 4,400 किलोग्राम है. इससे नौसेना की समुद्री इलाके में निगरानी की क्षमता मजबूत होगी. यानी एक तरह से यह सैटेलाइट समुद्र में सेना के लिए आंख का काम करेगी.

इस सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि अब तक की सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. इसका वजन लगभग 4,400 किलोग्राम है. इससे पहले इससे हल्के सैटेलाइट भेजे गए थे. यह एडवांस्ड तकनीक से लैस है. यह भारतीय महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन कवरेज देगा.

नौसेना ने यह भी बताया कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा. GSAT-7R जिसे CMS-3 के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना की समुद्री संचार प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ेगा. इस उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं हैं. जैसे कि यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह, जिसमें अत्याधुनिक स्वदेशी घटक शामिल हैं. उच्च क्षमता वाले ट्रांसपोंडर जो आवाज , डेटा और वीडियो लिंक को एक साथ संचालित कर सकेंगे.

इससे मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सपोर्ट मिलेगा जिससे नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित और निर्बाध संपर्क बना रहेगा. इससे भारतीय महासागर क्षेत्र में व्यापक टेलीकम्युनिकेशन कवरेज संचालित करने में मदद मिलेगी. इस उपलब्धि का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे नौसेना की समुद्री डोमेन जागरूकता और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी.

#WATCH | Sriharikota | The launch of ISRO’s LVM3-M5 carrying the CMS-03 communication satellite from SDSC/ISRO Sriharikota.



Indian Navy’s GSAT 7R (CMS-03) communication satellite today would be the most advanced communication satellite thus far for the Indian Navy. The satellite… pic.twitter.com/nzWZWS94RK — ANI (@ANI) November 2, 2025

क्यों पड़ा 'बाहुबली' नाम?

सीएमएस-03 को GSAT-7R और बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है. LVM3-M5 रॉकेट को इसकी जबरदस्त क्षमता की वजह से 'बाहुबली रॉकेट' कहा जाता है. यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त पहल है. जीसैट-7आर परियोजना, भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों की भावना को साकार करती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से