दुश्मनों की पल-पल की हरकत पर नज़र रखने और भारत के डिफेंस को मजबूत बनाने के मकसद से ISRO ने EOS-9 सैटेलाइट तैयार किया है. यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे 18 मई की सुबह लॉन्च किया गया, हालांकि तकनीकी गड़बड़ी के चलते लॉन्च अधूरा रह गया. यह ISRO का 101वां लॉन्च मिशन था.

ISRO प्रमुख वी नारायणन ने जानकारी दी कि लॉन्च के पहले दो चरण सामान्य रहे. लेकिन तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, इस गड़बड़ी की वजह से मिशन सफल नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि ISRO इस गड़बड़ी और डेटा का विश्लेषण करेगा और दोबारा मिशन लॉन्च करेगा.

Today 101st launch was attempted, PSLV-C61 performance was normal till 2nd stage. Due to an observation in 3rd stage, the mission could not be accomplished.