ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

ISRO ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से उन्नत डेटा एकत्र किया है. इस डेटा से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन आसान होगा और भविष्य के मिशनों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा.

ISRO: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों का उच्च गुणवत्ता वाला डेटा भेजा है, जो सतह और उपसतह के भौतिक और परावैद्युत गुणों का विश्लेषण करने में सहायक है. इस डेटा की मदद से भविष्य में चंद्रमा के अध्ययन और अन्वेषण अभियानों को महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है.

ISRO के अनुसार, चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर 2019 से चंद्रमा की कक्षा में है और लगातार डेटा भेज रहा है. इसमें लगे ‘डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR)’ उपकरण ने एल-बैंड का पूर्ण-ध्रुवमितीय मोड इस्तेमाल करके सबसे उच्च रिज़ॉल्यूशन (25 मीटर/पिक्सेल) में चंद्रमा का मानचित्रण किया है. यह रडार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में सिग्नल भेजता और प्राप्त करता है, जिससे सतह की भौतिक और विद्युत विशेषताओं का विश्लेषण संभव होता है.

उन्नत एल्गोरिदम तैयार किए हैं

अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) के वैज्ञानिकों ने इस डेटा का उपयोग करते हुए उन्नत एल्गोरिदम तैयार किए हैं. इनके माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पानी-बर्फ की संभावित उपस्थिति, सतह का खुरदुरापन और ‘परावैद्युत स्थिरांक’ जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई गई हैं. ISRO का कहना है कि इस डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग भविष्य के चंद्र अन्वेषण मिशनों में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. ये एल्गोरिदम हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के पूरक हैं और चंद्रमा के खनिज वितरण, सतह और उपसतह संरचना का अध्ययन आसान बनाते हैं. ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा की मदद से तैयार किए गए ध्रुवीय मानचित्र (Level 3C) अब ISSDC की वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध हैं, जिससे वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे सीधे उपयोग कर सकते हैं.

विस्तृत और सटीक जानकारी

ISRO के इस प्रयास से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में पहली बार इतनी विस्तृत और सटीक जानकारी जुटाई गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस डेटा से सौरमंडल की प्रारंभिक रासायनिक संरचना और ग्रहों के विकास के महत्वपूर्ण रहस्य भी उजागर हो सकते हैं.

इनपुट-पीटीआई

