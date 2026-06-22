लेबनान पर हमले क्यों नहीं रोक रहा इजरायल? जानिए भारत तक कैसे पहुंच सकता है इसका असर

भारत
क्या आप जानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस जंग का लंबा असर भारत के शेयर बाजार, सोने की कीमतों और आपके घर के बजट पर पड़ने वाला है?
मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं. सीजफायर की तमाम कोशिशों और समझौतों के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हवाई और ड्रोन हमले बंद नहीं किए हैं. दोनों देश एक-दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब शांति की बात चल रही थी, तो अचानक ये हमले दोबारा क्यों शुरू हुए और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम भारतीयों की जिंदगी और जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है?
इजरायल का साफ कहना है कि ये हमले कोई नई जंग शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए किए जा रहे हैं. इजरायल के मुताबिक, ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिज्बुल्लाह लगातार उनके सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना रहा है और हाल ही में दक्षिणी लेबनान में हुए टकराव में कुछ इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं. इजरायल का मानना है कि जब तक हिज्बुल्लाह के ठिकानों, उनके हथियारों के गोदामों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह नहीं किया जाता, तब तक उनके देश के नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ, हिज्बुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है.
इस ताजा हिंसा ने उस नाजुक शांति को दांव पर लगा दिया है, जिसे अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कायम किया था. अगर यह जंग लंबी खिंचती है, तो इसका असर सिर्फ इजरायल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें ईरान और अमेरिका के सीधे तौर पर कूदने का खतरा बढ़ जाएगा.
सबसे बड़ी चिंता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है. अगर तनाव की वजह से यह समुद्री रास्ता ब्लॉक होता है, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा. इसके अलावा स्वेज नहर और लाल सागर जैसे समुद्री व्यापारिक रास्तों पर भी खतरा मंडराने लगा है.
भले ही यह लड़ाई हमसे दूर हो रही हो, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में इसका सीधा असर भारत के आम लोगों के बजट पर पड़ेगा.
कुल मिलाकर, इजरायल-लेबनान का ये नया तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आर्थिक चक्रवात है जो दुनिया भर के बाजारों को हिलाने की ताकत रखता है.