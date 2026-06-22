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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लेबनान पर हमले क्यों नहीं रोक रहा इजरायल? जानिए भारत तक कैसे पहुंच सकता है इसका असर

क्या आप जानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस जंग का लंबा असर भारत के शेयर बाजार, सोने की कीमतों और आपके घर के बजट पर पड़ने वाला है?

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Gaurav Barar

Updated : Jun 22, 2026, 11:52 AM IST

लेबनान पर हमले क्यों नहीं रोक रहा इजरायल? जानिए भारत तक कैसे पहुंच सकता है इसका असर

भारत के लिए खतरे की घंटी? (AI Image)

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  • सीजफायर की तमाम कोशिशों के बावजूद इजरायल-लेबनान के बीच हवाई और ड्रोन हमले थम नहीं रहे
  • दोनों देश एक-दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं
  • अमेरिका और अन्य देशों द्वारा कायम की गई नाजुक शांति दांव पर लग गई
  • इस संकट के कारण भारतीयों की जेब और बजट पर सीधा असर

मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं. सीजफायर की तमाम कोशिशों और समझौतों के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हवाई और ड्रोन हमले बंद नहीं किए हैं. दोनों देश एक-दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि जब शांति की बात चल रही थी, तो अचानक ये हमले दोबारा क्यों शुरू हुए और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम भारतीयों की जिंदगी और जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? 

इजरायल क्यों नहीं रोक रहा लेबनान पर हमले?

इजरायल का साफ कहना है कि ये हमले कोई नई जंग शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए किए जा रहे हैं. इजरायल के मुताबिक, ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिज्बुल्लाह लगातार उनके सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना रहा है और हाल ही में दक्षिणी लेबनान में हुए टकराव में कुछ इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं. इजरायल का मानना है कि जब तक हिज्बुल्लाह के ठिकानों, उनके हथियारों के गोदामों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह नहीं किया जाता, तब तक उनके देश के नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे. वहीं दूसरी तरफ, हिज्बुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. 

दुनिया और मिडल ईस्ट के लिए इसके क्या मायने हैं? 

इस ताजा हिंसा ने उस नाजुक शांति को दांव पर लगा दिया है, जिसे अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से कायम किया था. अगर यह जंग लंबी खिंचती है, तो इसका असर सिर्फ इजरायल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें ईरान और अमेरिका के सीधे तौर पर कूदने का खतरा बढ़ जाएगा.

सबसे बड़ी चिंता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है. अगर तनाव की वजह से यह समुद्री रास्ता ब्लॉक होता है, तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा. इसके अलावा स्वेज नहर और लाल सागर जैसे समुद्री व्यापारिक रास्तों पर भी खतरा मंडराने लगा है. 

iran war effect

भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब पर क्या होगा असर?

भले ही यह लड़ाई हमसे दूर हो रही हो, लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में इसका सीधा असर भारत के आम लोगों के बजट पर पड़ेगा.

  • महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल- भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. खाड़ी देशों में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसका सीधा बोझ हमारी तेल कंपनियां आम जनता पर डालेंगी. पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं.
  • हवाई सफर होगा महंगा- युद्ध क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना खतरनाक होता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को अपना रूट बदलकर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा. इससे विमान का ईंधन ज्यादा खर्च होगा और हवाई टिकटें काफी महंगी हो सकती हैं.
  • व्यापार पर ब्रेक और शेयर बाजार में हलचल- भारत का इजरायल और ईरान दोनों के साथ अच्छा-खासा बिजनेस है. जंग की वजह से सप्लाई चेन टूटेगी और भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा. इसके अलावा, जब भी दुनिया में ऐसा संकट आता है, लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने, चांदी और अमेरिकी डॉलर में लगाने लगते हैं, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है.
  • घरेलू बजट बिगड़ेगा- ईंधन महंगा होने से मालभाड़ा बढ़ेगा, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा का राशन महंगा हो जाएगा. साथ ही, शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं, जो भारतीय परिवारों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देगा.

कुल मिलाकर, इजरायल-लेबनान का ये नया तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आर्थिक चक्रवात है जो दुनिया भर के बाजारों को हिलाने की ताकत रखता है.

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