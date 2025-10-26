FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या अब राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनों में नहीं मिलता No Food का ऑप्शन? जानें पूरा सच

ICAI CA September Result 2025: स्टूडेंट्स कब चेक कर पाएंगे अपना सीए का रिजल्ट?

इन राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है Cyclone Montha, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, अलर्ट मोड पर सुरक्षा टीमें

'जो सत्ता के लालच में NDA के साथ, वो आदर्शों...', चिराग पासवान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार

CTET 2026 की परीक्षा कब होगी? जानें कब से भर पाएंगे फॉर्म

NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का एडमिट कार्ड nhpcindia.com पर जारी, 29 अक्टूबर को होगा एग्जाम

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का दावा: पीएम मोदी के लिए बनाई जा रही है नकली यमुना, छठ पूजा पर वासुदेव घाट पहुंच सकते हैं PM

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

क्या अब राजधानी, शताब्दी या वंदे भारत जैसी ट्रेनों में नहीं मिलता No Food का ऑप्शन? जानें पूरा सच

क्या भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में खाना लेना अनिवार्य कर दिया है? जानें क्या है इस दावे की सच्चाई...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 26, 2025, 04:53 PM IST

क्या भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में खाना लेना अनिवार्य कर दिया है? यह सवाल तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने यह दावा किया कि आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट अब इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक करते समय भोजन का चयन अनिवार्य कर रहे हैं. ऐसे में लोग भारतीय रेलवे कि आलोचना करने लगे कि यात्री के पास भोजन का विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए. 

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने उन दावों को खारिज किया है कि प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुक करते समय नो फूड का ऑप्शन हटा दिया गया है. आईआरसीटीसी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 'नो फ़ूड' विकल्प अभी भी टिकट बुक करने वाले पेज पर मौजूद है, बस उसमें मामूली से बदलाव किए गए हैं. नो फूड के अलावा ऑप्ट आउट का विकल्प भी पेज पर मौजूद है जिसे यात्री ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त चुन सकते हैं. 

IRCTC पर बिना फूड के कैसे बुक करें टिकट?

आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-टिकट बुक करने के लिए यूजर को पहले पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना होगा. फिर यूजर का नाम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा. इसके बाद आप जहां से जहां तक की यात्रा करना चाहते हैं, उन दो स्टेशनों को सिलेक्ट करना होगा. साथ ही यात्रा की तारीख और किस क्लास में आप यात्रा करना चाहते हैं, उसे भी भरना होगा. 

ट्रेन लिस्ट खोजने के लिए आप Search विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आपके चयनित मार्ग के लिए उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट आपको दिखाई देगी. इस लिस्ट से ट्रेन का चयन करने के लिए चयनित ट्रेन में उपलब्ध क्लास के प्रकार पर क्लिक करें. चयनित ट्रेन में ई-टिकट बुक करने के लिए Book Now बटन पर क्लिक करें. अब पैसेंजर रिजर्वेशन पेज खुलेगा, यहां चेक करें कि पेज पर दिखाई दे रहा  ट्रेन का नाम, स्टेशन का नाम, श्रेणी और यात्रा तिथि आपकी इच्छानुसार है या नहीं. अब प्रत्येक यात्री का नाम आयु, लिंग, बर्थ वरीयता जैसे डिटेल्स एंटर करें. 

अब Other Preference सेक्शन तक स्क्रॉल करें, यहां आप I don’t want Food/Beverages के ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिससे आप बिना भोजन के अपनी टिकट बुक कर लेंगे. 

