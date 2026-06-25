पासपोर्ट नहीं तो कौन सा डॉक्यूमेंट साबित करेगा आपकी नागरिकता? क्या आपके पास है ये कागज

क्या आपका पासपोर्ट या आधार कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत है? हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक बयान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस छिड़ गई जिसने हर आम हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया. मामला तब शुरू हुआ जब विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक बड़ी बात कह दी. उन्होंने साफ किया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से सिर्फ विदेश यात्रा करने का एक कानूनी दस्तावेज है, इसे आप भारत की नागरिकता का पक्का या आखिरी सबूत नहीं मान सकते.

यह सुनते ही इंटरनेट पर लोग हैरान हो गए. हर किसी का एक ही सवाल था, अगर जेब में रखा पासपोर्ट, सरकारी पहचान बना आधार कार्ड और वोट देने वाला वोटर आईडी भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं, तो फिर हम भारतीय हैं, यह साबित कैसे होगा? इसका जवाब है जन्म प्रमाण पत्र.

अदालत और सरकारी नियमों का क्या है रुख?

यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं है, इसके पीछे पुख्ता कानूनी आधार हैं जो इसकी प्रामाणिकता को दर्शाते हैं. अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ-साफ कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान साबित करने के लिए होगा, नागरिकता के लिए नहीं. असल में, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजें रेसिडेंसी यानी आप कहां रह रहे हैं, के आधार पर बनती हैं. पैन कार्ड टैक्स भरने के लिए होता है, जिसे विदेशी नागरिक भी आसानी से बनवा सकते हैं.

पासपोर्ट और वोटर आईडी में क्या पेंच है?

अब आप सोचेंगे कि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड बनवाते समय तो भारतीय होने की शर्त होती है. यह सच है. पासपोर्ट एक्ट और चुनाव नियमों के मुताबिक, इन फॉर्म्स को भरते समय आपको लिखित में यह घोषणा करनी होती है कि आप भारत के नागरिक हैं. लेकिन देश के कानूनी इतिहास में सरकार या किसी अदालत का ऐसा कोई अंतिम आदेश नहीं है, जो यह कह दे कि ये दस्तावेज नागरिकता का पक्का सबूत हैं.

क्या है नागरिकता का असली सबूत?

साल 2019 में जब एनआरसी को लेकर देश में काफी चर्चाएं हो रही थीं, तब सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ जरूरी बातें साफ की थीं. सरकार के मुताबिक, नागरिकता साबित करने का सबसे बड़ा जरिया आपका जन्म स्थान और जन्म की तारीख से जुड़े दस्तावेज हैं यानी जन्म प्रमाण पत्र. भारत में नागरिकता मुख्य रूप से 'नागरिकता अधिनियम 1955' की धारा 3 के तहत मिलती है, जो 'जन्म से नागरिकता' की बात करती है. इसमें समय-समय पर बदलाव हुए हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.

1 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच- अगर आपका जन्म इस दौरान भारत में हुआ है, तो आप सीधे तौर पर भारत के नागरिक हैं.

1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच- इस दौरान भारत में जन्मे लोगों के लिए नियम थोड़ा कड़ा हुआ. आपके जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी कर दिया गया.

3 दिसंबर 2004 के बाद- अब नियम और भी सख्त हैं. जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा पक्ष कोई अवैध प्रवासी न हो.

इसका सीधा मतलब यह है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, या आपके माता-पिता के जन्म और जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने सरकारी कागजात ही सबसे ठोस सबूत माने जाते हैं. सरकार ने तब यह भी भरोसा दिलाया था कि भविष्य में ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट और बड़ी की जा सकती है ताकि किसी भी असली भारतीय को कोई दिक्कत न हो.

साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है?

देश के कानून (फॉरेनर्स एक्ट 1946) के तहत एक और अहम बात है, अगर कभी नागरिकता पर सवाल उठता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, बल्कि खुद उस इंसान की होती है जो नागरिकता का दावा कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी 'सर्बानंद सोनोवाल' मामले में साफ कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म और उसके माता-पिता के इतिहास की जानकारी खुद उस व्यक्ति को ही सबसे बेहतर होती है, इसलिए सबूत पेश करने का जिम्मा भी उसी का है.

रोजमर्रा के काम, बैंकिंग या विदेश यात्रा के लिए भले ही आपके पास आधार और पासपोर्ट ही सबसे बड़े साधन हों, लेकिन जब बात विशुद्ध रूप से कानूनी तौर पर नागरिकता की कसौटी की आएगी, तो आपके जन्म की तारीख, जन्मस्थान और आपके पुरखों के दस्तावेज ही सबसे बड़ा कानूनी हथियार साबित होंगे.