'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक कॉकरोच जनता पार्टी?' यही कारण बताकर X हैंडल किया ब्लॉक

IB ने अपने इनपुट में लिखा था कि इस अकाउंट पर भड़काऊ कॉन्टेंट पोस्ट किया जा रहा है, जो कि भारत की संप्रुभता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है.

Cockroach Janta Party का X अकाउंट बैन कर दिया गया है. CJI सूर्य कांत की टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया था. बता दें कि यह एक सटायरिकल अकाउंट है. केंद्र सरकार ने इस अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए इसका X हैंडल बैन करवा दिया.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने केंद्र को सूचना दी थी कि यह अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है. जिसके बाद IT एक्ट, 2000 के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने X को इस अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए. IB ने अपने इनपुट में लिखा था कि इस अकाउंट पर भड़काऊ कॉन्टेंट पोस्ट किया जा रहा है, जो कि भारत की संप्रुभता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है. यह भी कहा गया कि युवा बड़ी संख्या में इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. बता दें कि यह अकाउंट केवल भारत में ब्लॉक किया गया है.

तेज़ी से बढ़ी कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी

CJI सूर्य कांत की कॉकरोच पर टिप्पणी के बाद अभिजीत दिप्के नाम के शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट किया. X और इंस्टाग्राम, दोनों ही प्लैटफॉर्म्स पर इस अकाउंट के फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़े. X पर अकाउंट ब्लॉक होने तक कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लाख सके ज्यादा फॉलोअर्स आ गए थे. वहीं, इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 19.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी के 9 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं. इसी तरह, कॉकरोच सेवा पार्टी के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया है, उसके भी 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक करने की दिशा में प्रयास कर रही है.

ब्लॉक के बाद बना नया अकाउंट

कॉकरोच जनता पार्टी के ब्लॉक होने के बाद अभिजीत दिपके ने एक और X अकाउंट बना दिया. इसका नाम रखा Cockroach is Back. लगभग 20 घंटे पहले शुरू हुए इस अकाउंट को अभी 1.33 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं.