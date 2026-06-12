IRCTC की नई वेबसाइट किसके कहने पर लॉन्च कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव? टिकट बुकिंग से लेकर सीट चयन तक बदल जाएंगी कई चीजें

रेल मंत्री ने छात्रों से संवाद किया. इसी में छात्रों ने रेल मंत्री से IRCTC की परफॉर्मेंस से लेकर टिकट बुक करने में आने वाली परेशानी पर अपनी बात रखी. अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर तुरंत संज्ञान लिया.

.IRCTC के नई वेबसाइट को 15 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाएगा.

.वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाएगा.

.IRCTC पोर्टल पर नये फीचर जोड़े जाएंगे.

.एक ही टाइम में डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोग टिकट बुक कर सकेंगे.

भारत में हर दिन लाखों लोग रेल में सफर करते हैं. इसके लिए टिकट बुकिंग से लेकर कैंसल होने तक का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ​रेल टिकट बुकिंग की वेबसाइट IRCTC को नये तरीके से लॉन्च करने का फैसला कर लिया. उन्होंने यह ऐलान जयपुर से किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है. इसके साथ ही IRCTC की वेबसाइट को नये रूप से तैयार करने के लिए टीम ने काम शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर किसके कहने पर अश्विनी वैष्णव ने यह फैसला लिया. इसके साथ ही टिकट बुकिंग से लेकर साइट में किन किन चीजों का बदलाव किया जाएगा.

किसके बोलने पर रेल मंत्री ने वेबसाइट लॉन्च करने का किया फैसला

दरअसल हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गये थे. यहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की. उनसे रेलवे के सफर और बुकिंग से संबंधित बातें और सुझाव लिये. इसी में एक छात्रा लभिशा मीना ने बताया कि, IRCTC की वेबसाइट पर जब भी टिकट बुक कराने जाते हैं. कुछ आम समस्याएं उठानी पड़ती हैं. इसमें बसेस बड़ी समस्या आईआरसीटीसी के पोर्टपर ओटीपी या कैप्चा को प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है. इसकी वजह से कई बार टिकट बुक कराने में काफी समय लग जाता है. इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि टिकट बुक ही नहीं हो पाता.

मंत्री ने सीनियर अधिकारियों से बातकर तुरंत ​लिया एक्शन

छात्रों से बातचीत के बीच यह बड़ी समस्या सामने आने पर रेल मंत्री ने तुरंत IRCTC के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बातचीत की. उन्होंने छात्र छात्रों द्वारा बताई गई, कमी और समस्याओं को अधिकारी के सामने रखा. इसके बाद ही उन्होंने मौके पर ही ऐलान किया कि 15 जुलाई 2026 तक IRCTC की एक नई अपडेटिड वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी, जिसमें आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही रेलमंत्री ने छात्र छात्राओं को रेलवे से संबंधित

और रेलवे की सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए RailOne इस्तेमाल करने का आग्रह किया.

IRCTC की नई वेबसाइट में होंगी ये खासियत

रेल मंत्री द्वारा अगले महीने की 15 तारीख को लॉन्च की जानी वाली IRCTC की नई वेबसाइट में कई बेहतरीन सुविधाएं होंगी. सबसे पहले यह तेजी काम करेगी. इसमें एक ही समय पर 1.50 लाख से भी ज्यादा टिकट बुक करने की क्षमता होगी, जो पहले 5 गुणा ज्यादा है. इसके साथ ही वेबसाइट में ​ट्रेन की बुकिंग, टाइम, रूट के अलावा अन्य संबंधित जानकारी पूछताछ की क्षमता अब प्रति मिनट 40 लाख हो जाएगी. इससे पहले यह सिर्फ 4 लाख थी. अब नई वेबसाइट में यात्री टिकट बुक करते समय अपनी पसंदीदा सीट चुन सकेंगे. यात्री वेबसाइट पर जाकर अपने डेस्टिनेशन का अलग अलग तारीखों का किराया चेक कर सकता है. इस वेबसाइट में कई भाषाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा दिव्यांग, छात्रों और मरीजों के लिए विशेष एक्सेस और इंटीग्रेटेड सुविधाएं मिलेंगी.

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